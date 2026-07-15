El estudio reveló que 50% de los mexicanos considera que el T-MEC debe renegociarse, mientras que solo 19% prefiere mantenerlo sin cambios

Inicio / Finanzas / Gana T-MEC: 73% de los mexicanos piensa que es bueno para el país

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantiene un amplio respaldo entre la población mexicana, ya que 73% de los ciudadanos considera que el acuerdo es bueno para el país.

Esta cifra supera ampliamente la registrada para el anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuando en 2004 apenas 44% de los consultados tenía una opinión positiva.

De acuerdo con la encuesta "América del Norte y el T-MEC", elaborada por Buendía & Márquez, The Chicago Council on Global Affairs y Nanos Research, “el tratado es visto como benéfico para las tres economías de la región, principalmente porque ha fortalecido la integración comercial y la relación de México con Estados Unidos, su principal socio comercial”.

Sin embargo, el respaldo al acuerdo no implica conformidad con sus condiciones actuales.

Mitad de los mexicanos considera que el T-MEC debe renegociarse

El estudio reveló que 50% de los mexicanos considera que el T-MEC debe renegociarse, mientras que solo 19% prefiere mantenerlo sin cambios y 20% optaría por abandonar el tratado.

En contraste, el 51% de los estadounidenses y el 52% de los canadienses respaldan conservar el acuerdo en sus términos actuales.

Asimismo, la encuesta mostró que 49% de los mexicanos prefiere fortalecer la relación con Estados Unidos, incluso si ello implica hacer concesiones en temas comerciales y económicos, mientras que 43% considera que el país debe resistirse a ceder, aun cuando ello pueda afectar la relación bilateral.

Pese al respaldo mayoritario al T-MEC, los resultados reflejan que los mexicanos favorecen la continuidad de la integración económica de Norteamérica, aunque consideran necesaria una actualización del acuerdo.