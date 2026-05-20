Nvidia gana US$58.321 millones en primer trimestre, 210% más

Nvidia anunció este miércoles que obtuvo un beneficio neto de $58,321 millones de dólares en el primer trimestre de este año fiscal, con un 210% más interanual.

El fabricante de semiconductores incrementó además su facturación hasta un 85% con respecto al mismo periodo anterior, al reportar hasta $81,615 millones de dólares.

El director ejecutivo Jensen Huang destacó en la nota que la empresa ocupa "una posición única" en el campo de la inteligencia artificial agentiva, puesto que "es la única plataforma que funciona en todas las nubes, impulsa todos los modelos de vanguardia y de código abierto y se adapta a cualquier lugar donde se genere IA".

En el primer trimestre de su año fiscal 2027 la empresa obtuvo 75.200 millones de dólares en ingresos procedentes de sus centros de datos, un 92 % más en términos interanuales.

En el primer trimestre de su ejercicio 2026, la empresa ya anotó un cargo de $4,500 millones de dólares por el impacto de la licencia para exportar a China sus chips integrados H20, impuesta por el Gobierno del presidente Donald Trump.

La empresa también destacó que en estos tres meses inició la producción de Nvidia Dynamo 1.0, un software de código abierto, y que amplió su colaboración con la plataforma en la nube Google Cloud para impulsar la IA física y automatizada.

Sus acciones subieron 20% en lo que va del año, por lo que se le considera como la empresa más valiosa del mundo.

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