Narváez gana etapa 4 y Ciccone es líder del Giro

El ecuatoriano Jhonatan Narváez se adjudicó este martes la victoria en la cuarta etapa del Giro de Italia, en una jornada histórica en la que los ciclistas sudamericanos firmaron el primer 1-2 en la historia de la carrera.

Narváez cruzó la meta en primer lugar tras superar en el esprint final al venezolano Orluis Aular, al término de un recorrido de 138 kilómetros entre Catanzaro y Cosenza, en el sur de Italia.

Ciccone toma la maglia rosa

Aunque peleó por la victoria de etapa, el italiano Giulio Ciccone terminó tercero, resultado que le permitió asumir el liderato general gracias a los segundos de bonificación.

Ciccone se colocó al frente de la clasificación con cuatro segundos de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores: Jan Christen, Florian Stork y el colombiano Egan Bernal.

“Desde niño llevaba este maillot en el corazón. Era mi sueño vestirlo, aunque solo fuera por un día”, expresó emocionado el nuevo líder.

El uruguayo Guillermo Thomas Silva, quien había liderado la clasificación tras las etapas iniciales, perdió terreno durante una exigente subida y terminó a más de 10 minutos del grupo principal.

La etapa marcó además el ingreso del Giro a territorio italiano tras las primeras jornadas disputadas en el extranjero.

Resiliencia y regreso de Narváez

El triunfo tiene un significado especial para Narváez, quien sufrió fracturas en las vértebras torácicas tras una caída en el Tour Down Under en enero pasado.

“Esta victoria es muy grande para mí. Fueron meses difíciles, entrenando en Ecuador, pero con el apoyo de mi familia y mi equipo pude volver”, señaló el corredor del UAE Team Emirates.

El ecuatoriano sumó así su tercera victoria de etapa en el Giro, tras sus triunfos en 2020 y 2024.

La quinta etapa promete movimientos importantes en la clasificación general, con un exigente recorrido de 203 kilómetros entre Praia a Mare y Potenza, que incluye cerca de 4,000 metros de ascenso.

La edición 109 del Giro de Italia concluirá el próximo 31 de mayo en Roma, mientras que la versión femenina se disputará del 30 de mayo al 7 de junio, con Elisa Longo Borghini como campeona defensora.

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