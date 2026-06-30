Ganan hasta 8% más trabajadores de municipios periféricos en NL

El salario diario integrado promedio de los trabajadores tuvo en mayo una variación anual de 2.5%; En municipios como Cadereyta y Juárez han crecido 8.0% y 7.2%

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Los trabajadores de municipios periféricos de Nuevo León registraron durante mayo los mayores incrementos reales en sus salarios, con ganancias de hasta 8%, de acuerdo con un análisis de Coparmex Nuevo León elaborado con información de Data Nuevo León y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El estudio señala que el salario diario integrado promedio en la entidad presentó una variación anual real de 2.5%, lo que significa que los trabajadores aumentaron su poder adquisitivo al crecer sus ingresos por encima de la inflación.

Los mayores incrementos se observaron en municipios como Salinas Victoria, Pesquería, Sabinas Hidalgo, Juárez, General Zuazua, García, Allende y Cadereyta, donde las empresas han fortalecido sus esquemas de compensación para atraer y retener talento.

Construcción y manufactura impulsan el crecimiento salarial

Por actividad económica, la industria de la construcción registró el mayor incremento anual real en el salario diario integrado, con un avance de 6.2%, seguida por la industria manufacturera, que reportó un crecimiento de 3%.

Coparmex explicó que durante 2026 el crecimiento real de los salarios volvió a niveles similares a los observados desde octubre de 2022. Sin embargo, en los últimos meses se ha registrado una desaceleración, con aumentos reales de 2.5% en marzo, 2.3% en abril y 2.5% en mayo.

En el Área Metropolitana de Monterrey, la mayoría de los municipios registró incrementos inferiores al 3%. Solo Guadalupe y Santa Catarina superaron ese nivel, con aumentos reales de 3.7% y 3%, respectivamente.

Empresas compensan mayores traslados con mejores sueldos

La directora de Coparmex Nuevo León, Cecilia Carrillo López, atribuyó la desaceleración en el crecimiento salarial al menor dinamismo de la economía, aunque destacó que los municipios periféricos mantienen incrementos superiores debido a las condiciones laborales que enfrentan sus trabajadores.

"Observamos que los municipios periféricos registran algunos de los mayores incrementos salariales del estado. Una de las razones es que las empresas deben compensar las mayores distancias y tiempos de traslado que enfrentan sus colaboradores, mediante salarios, prestaciones y beneficios diferenciados que hagan más atractiva la oferta laboral", explicó Cecilia Carrillo López.

Disminuye el número de trabajadores que perciben el salario mínimo

El análisis también revela que, durante la última década, disminuyó significativamente el número de trabajadores que perciben únicamente un salario mínimo en Nuevo León.

Mientras que en el tercer trimestre de 2015 había 677,998 personas con ese nivel de ingresos, para el mismo periodo de 2025 la cifra descendió a 436,275 trabajadores, lo que representa una reducción de 35.6%.

Además, actualmente solo el 18.8% de los trabajadores en la entidad gana un salario mínimo, frente al 38% registrado hace diez años. A nivel nacional, la proporción asciende al 38.2%, muy por encima del porcentaje observado en Nuevo León.

Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo general aumentó a 315.04 pesos diarios en la mayor parte del país, equivalente a un ingreso mensual aproximado de 9,582.47 pesos, tras un incremento del 13%.