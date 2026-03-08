Podcast
Finanzas
Finanzas

Mujeres 'ganan terreno' en sector inmobiliario de Nuevo León

Más de 6.8 millones de mujeres emprenden en México, generan alrededor del 37 % del PIB y dirigen una de cada tres micro, pequeñas y medianas empresas

  • 08
  • Marzo
    2026

La participación femenina en el sector inmobiliario de Nuevo León ha crecido en la última década, y actualmente las mujeres representan el 41 % de los socios de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Monterrey, reflejando una mayor influencia en la toma de decisiones del sector.

Emma Cantú Villarreal, vicepresidenta del comité directivo de AMPI Monterrey, destacó que hace diez años la participación femenina en los altos mandos no superaba el 20 %, por lo que este incremento evidencia un cambio significativo en la industria.

Además, señaló que la presencia de mujeres ha sido constante y cada vez más activa, con tres expresidentas y varias socias actualmente en el consejo directivo o encabezando comités.

El avance también se observa en el ámbito empresarial

Entre el 25 % y 30 % de las mujeres del sector lideran su propia franquicia o empresa inmobiliaria, sumado al aumento de agencias independientes fundadas por socias de AMPI.

En este contexto, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) anunció que Orizaba será sede de la IV Cumbre de Mujeres Empresarias, un encuentro para fortalecer el liderazgo femenino y fomentar redes de negocio.

Según la confederación, más de 6.8 millones de mujeres emprenden en México, generan alrededor del 37 % del PIB y dirigen una de cada tres micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

El presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, destacó que la cumbre busca promover capacitación, formalización de negocios y acceso a financiamiento para consolidar el papel de la mujer en la economía nacional.

De acuerdo con información del INEGI, en enero de 2026 las mujeres representaron 40.9% de la población ocupada.

Asimismo, en 2024 47.35% de las MiPymes (persona física) reportó propietaria mujer, y 29% de las empresas familiares en México son dirigidas o administradas por mujeres.


