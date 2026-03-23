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Finanzas

Rentas en Nuevo León ganan terreno; alcanzan participación de 40%

Este fenómeno acerca a México a modelos internacionales donde la renta tiene mayor peso, y consideró que el aumento estabilizaría precios a largo plazo

  • 23
  • Marzo
    2026

Ante el boom poblacional y la llegada de nuevas empresas a Nuevo León, la necesidad de vivienda ha impulsado que la renta de casas y departamentos gane terreno, al grado de que en zonas clave del área metropolitana de Monterrey ya supera el 40% del total habitacional.

Este crecimiento responde a la presión por habitar cerca de los principales centros laborales, educativos y de servicios, en un contexto donde adquirir vivienda se ha vuelto más costoso.

“En concreto, la renta sigue subiendo y va aparejado con el tema de la escasez de vivienda en la misma área donde se realiza la actividad principal”, afirmó Oscar Cortés, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Monterrey.

La dinámica del mercado ha modificado incluso los patrones tradicionales de residencia. 

Sugieren que opten por rentar en zonas céntricas

De acuerdo con el directivo, cada vez es más común que personas compren vivienda en la periferia, pero opten por rentar en zonas céntricas.

“Hay gente que compra en municipios alrededor y esa vivienda la renta para ellos rentar en el área metropolitana más cerca de donde realizan su estilo de vida”, explicó Cortés.

En línea con esta tendencia, Santiago Morales Prado, fundador y CEO de Morada Uno, destacó que los indicadores ya reflejan este cambio estructural.

“En áreas metropolitanas como Monterrey estamos viendo porcentajes arriba del 40 por ciento. De cada 10 viviendas, cuatro ya se están rentando y esta tendencia seguirá acelerándose”, señaló Morales.

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El directivo agregó que este fenómeno acerca a México a modelos internacionales donde la renta tiene mayor peso, y consideró que el aumento en la oferta podría ayudar a estabilizar los precios en el largo plazo, consolidando al arrendamiento como uno de los ejes del crecimiento urbano en la entidad.


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