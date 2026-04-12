Alza en gasolina impulsa inflación en EUA; se ubica en 3.3%

El incremento en los precios de la gasolina provocó un repunte de la inflación en EUA, que se ubicó en 3.3% anual en marzo, su mayor nivel desde mayo de 2024 cuando alcanzó ese mismo valor.

Este aumento, impulsado por el mayor encarecimiento mensual del combustible en seis décadas, representa un nuevo desafío para la Reserva Federal y añade presión política para la Casa Blanca.

¿Cuánto subieron los precios en marzo?

De acuerdo con el Departamento de Trabajo, los precios al consumidor subieron 0.9% en marzo respecto a febrero, el mayor avance mensual en casi cuatro años.

¿Por qué aumentó la inflación?

El impacto está ligado al alza en energéticos tras la guerra con Irán, lo que ha comenzado a afectar directamente el poder adquisitivo, especialmente de los hogares de ingresos bajos y medios.

¿Qué pasa con la inflación subyacente?

A pesar del repunte general, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se mantuvo más contenida al crecer 2.6% anual y 0.2% mensual, lo que sugiere que el encarecimiento de la gasolina aún no se extiende de forma generalizada.

Sin embargo, especialistas advierten riesgos.

“Es doloroso en el corto plazo” y anticipó que “se volverá más doloroso en abril”.

Michael Pearce, economista jefe para Estados Unidos en Oxford Economics, señaló estas previsiones.

A su vez, otros sectores comienzan a resentir el impacto energético.

“Contribuye al incremento de los costos de producción en toda la cadena de suministro de alimentos”.

Andy Harig, vicepresidente de FMI-The Food Industry Association, explicó que el alza en energía podría presionar los precios de los comestibles en los próximos meses.

¿Qué se espera para los próximos meses?

En este contexto, los analistas consideran que el efecto podría ser temporal si no se prolonga el shock petrolero.

“Creo que las condiciones se parecen mucho más a un shock corto y brusco”.

Pearce advirtió que la duración del encarecimiento será clave.

Por ahora, el repunte aleja la inflación del objetivo de 2% de la Fed y podría retrasar recortes en las tasas de interés.

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