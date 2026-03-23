Gasolina regular, la más favorecida con estímulos

Al arranque de este fin de semana, el gobierno de México reactivó el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a gasolinas y diésel, como respuesta al aumento en los precios internacionales del petróleo, una medida que no se aplicaba desde hace varios meses.

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el apoyo estará vigente del 21 al 27 de marzo de 2026, periodo en el que el gobierno absorberá una parte del impuesto para evitar incrementos abruptos en los precios al consumidor.

Según lo establecido, el estímulo aprobado para la gasolina magna o regular (cuyo precio está topado en $23.99 pesos debido al pacto gasolinero) será de 24.08%, equivalente a una reducción aproximada de $1.61 pesos por litro.

En el caso del combustible tipo premium, el subsidio otorgado por el gobierno es de 7.47%, equivalente a cerca de $0.42 pesos por litro.

El diésel, que ya había sido subsidiado en la última semana, volvió a obtener un estímulo también para los siguientes días, de 61.80%, lo que representa un apoyo de aproximadamente $4.55 pesos por litro.

Los expertos destacan que, mediante este esquema, los consumidores pagan menos IEPS por cada litro de combustible, lo que contribuye a contener el impacto de los precios internacionales.

Al cierre de la semana, El Horizonte publicó que, ante el aumento de hasta 5% que ya reportaba el precio del litro de gasolina para los consumidores, analistas estimaron que el gobierno reactivaría los estímulos a este combustible.

Consideraron que, debido a la escalada del valor del barril de petróleo por el conflicto en Medio Oriente, el gobierno no tendrá otra alternativa.

“Sí creo que se activará el estímulo el viernes porque la presión de Pemex para el pacto voluntario ya es bastante fuerte”, comentó Alejandro Montufar, director ejecutivo de PetroIntelligence hace unos días.

Entre algunos datos, dijo que del 2 al 18 de marzo la gasolina regular se ha encarecido 1.9% en su precio al público, al pasar de venderse de $23.24 pesos el 2 de marzo a $23.67 pesos, en promedio.

En el caso de la gasolina premium, el avance es mayor, de 5%, al pasar de $25.62 pesos a $26.90 pesos en igual periodo.

En lo que respecta al diésel, lo que se observa es que el repunte es más pronunciado, de 8.1%, ya que mientras que al inicio del mes se vendía en $26.23 pesos el litro, el día 18 de marzo cotizó en $28.36 pesos.

Cabe mencionar que la reactivación del estímulo se da en un contexto de volatilidad global, marcado por el incremento en los precios del crudo derivado de tensiones geopolíticas en Medio Oriente y que a lo largo de los últimos días se ha mantenido rondando los $100 dólares por barril y en algunos casos tocando picos por encima de los $110 dólares.

Así lo aprobó

Los estímulos fiscales establecidos para la semana del 21 al 27 de marzo son los siguientes:

Gasolina magna: 24.08%, equivalente a una reducción aproximada de $1.61 pesos por litro.

Gasolina premium: 7.47%, equivalente a cerca de $0.42 pesos por litro.

Diésel: 61.80%, lo que representa un apoyo de aproximadamente $4.55 pesos por litro.

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