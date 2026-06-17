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Finanzas

'Golea' el efectivo durante el la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En la semana que terminó el pasado 12 de junio, la circulación de billetes y monedas sumó $3,761 millones de pesos, reveló el Banco de México

  • 17
  • Junio
    2026

En el Mundial no todo es el famoso “tarjetazo”.

Prueba de ello es que la demanda de dinero en efectivo aumentó durante la semana en que arrancaron las actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, cuya inauguración se realizó el pasado 11 de junio.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), en la semana que concluyó el 12 de junio la circulación de billetes y monedas registró un incremento de $3,761 millones de pesos.

Esto refleja que los mexicanos elevaron su preferencia por la liquidez como medio de pago en el marco de la fiesta futbolística que comenzó con la victoria de la Selección Mexicana por 2-0 ante Sudáfrica.

El aumento resulta relevante debido a que ocurrió incluso antes de que se realizara el pago de la quincena para la mayoría de los trabajadores formales que reciben su salario mediante nómina.

Además, al comparar la cifra con la misma fecha del año anterior, la demanda de efectivo muestra un incremento de $257,563 millones de pesos.

Con ello, el saldo total de la llamada base monetaria alcanzó los $3.53 billones de pesos, según el reporte más reciente del Banco Central mexicano. Esta cantidad representó una variación anual de 7.9%.

Aficionados recurren a créditos para financiar gastos mundialistas

El incremento en el uso de efectivo ocurre en paralelo al crecimiento de los pagos financiados para asistir al Mundial.

Recientemente, El Horizonte publicó que seis de cada 10 aficionados mexicanos que acudirán a partidos de la Copa del Mundo utilizarán tarjetas de crédito o préstamos para cubrir los gastos relacionados con el torneo.

Según una encuesta de Bravo, empresa especializada en el manejo de deudas, el 41% de los asistentes prevé desembolsar más de $60,000 pesos entre boletos, vuelos, hospedaje, alimentos y souvenirs.

Por su parte, un 24% estima gastos de entre $30,000 y $60,000 pesos, mientras que el resto calcula inversiones que oscilan entre los $5,000 y $30,000 pesos.

Para solventar estos desembolsos, el 31% de los encuestados afirmó que utilizará tarjetas de crédito a meses sin intereses; otro 25% pagará con tarjeta con la intención de liquidar posteriormente los cargos, mientras que un 6% recurrirá a préstamos personales.

Los datos muestran que, aunque los medios electrónicos continúan ganando terreno, el efectivo mantiene un papel relevante en la economía mexicana, especialmente durante eventos masivos que impulsan el consumo, como la Copa Mundial de la FIFA 2026™.


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