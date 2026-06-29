Hoteleros van por ocupación de 70% ante llegada de neerlandeses

El sector hiotelero del estado prevé un repunte en las reservaciones por el partido entre Países Bajos y Marruecos, impulsado principalmente por neerlandeses

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El sector hotelero de Nuevo León se mantiene optimista por la celebración del partido entre Países Bajos y Marruecos de este lunes en el Estadio Monterrey, pues con ello prevén que su ocupación dé un brinco al pasar de un 60% a 70% ante la expectativa de la llegada de más turistas que acudirán a presenciar este encuentro.

En entrevista con El Horizonte, Jesús Nader, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León (AMHMNL), mencionó que desde que se definió el juego de dieciseisavos de final entre Países Bajos y Marruecos, empezaron a incrementarse las reservaciones en el sector, incluyendo el staff de ambas selecciones y aficionados.

De acuerdo con el líder del sector hotelero, quienes más están reservando son aficionados de Países Bajos que viajarán desde Estados Unidos.

Con un 70% de ocupación, de una oferta total de 17,500 cuartos en el estado, lo que se espera es que se llenen por lo menos 12,250 habitaciones.

“Me han reportado que sí han incrementado un poco las reservaciones para este próximo juego; o sea, hemos estado apenas en los 60% en los juegos anteriores y para este juego vamos a subir, tal vez, esperamos llegar al 70 por ciento".

"Hay muchas cantidades de reservaciones que llegarán a partir de hoy (viernes); esperamos que lleguen más a partir de mañana (sábado). Sobre todo de Países Bajos es donde más reservaciones se están obteniendo”, indicó.

Nader explicó que las reservaciones continúan llegando incluso uno o dos días antes del encuentro, ya que muchos aficionados deciden viajar una vez que consiguen boletos para el partido o aprovechan las actividades que ofrece el Fan Fest.

“Para los juegos ya no hay (boletos)... el que va a venir, va a venir, pero todavía a última hora hay quienes dicen: ‘Oye, siempre sí conseguí boleto, me voy a ir’, y sí hacen la reservación de un día antes. Sin duda, yo creo que el partido es el que incentiva también la visita a la sede”, comentó.

Entre algunos datos, el empresario mencionó que la estancia promedio de los visitantes ronda las dos noches y que la tarifa promedio en la entidad se ubica en $2,200 pesos por habitación, aunque el monto puede variar dependiendo de la zona y la categoría del hotel.

El líder del sector hotelero señaló que, en su opinión, hubiera sido más benéfico que el partido en la entidad se hubiera jugado con Brasil, pues estiman que esa selección acarrea una mayor cantidad de aficionados que Marruecos, un país africano que se encuentra mucho más lejano.

“Definitivamente hubiéramos preferido que fuera Brasil-Holanda (Países Bajos), pero bueno, Marruecos también puede traer mucha gente, pero Holanda (Países Bajos) ahorita es el que más está dándonos reservaciones”, expresó.

San Pedro, con mayor demanda

Aunque los visitantes sí optan por quedarse en Monterrey y zonas cercanas al Aeropuerto Internacional, sin duda San Pedro sigue siendo el municipio preferido de los visitantes.

“San Pedro es el que nos gana la mejor ocupación en los partidos, ¿por qué? Porque es donde está hospedada la gente de FIFA, es donde están hospedados los equipos".