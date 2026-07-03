Industria automotriz de EUA pide mantener intacto el T-MEC

El sector solicitó conservar el carácter trilateral del acuerdo y restablecer el trato preferencial para bienes que cumplen las reglas del tratado

El sector automotriz de Estados Unidos se pronunció sobre el T-MEC al solicitar que el tratado comercial siga con las condiciones originales, es decir, que sea trilateral y restablezca el trato preferencial para los bienes que cumplen con las reglas del acuerdo.

En una declaratoria, los líderes de esta industria pertenecientes a la Alliance for Automotive Innovation, el American Automotive Policy Council, la American International Automobile Dealers Association, Autos Drive America, MEMA, The Vehicle Suppliers Association, la National Automobile Dealers Association y la Zero Emission Transportation Association se pronunciaron luego de que Estados Unidos, México y Canadá anunciaran la continuación de las conversaciones sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Los integrantes del gremio solicitan que se mantengan libres de gravámenes los productos calificados.

Destacaron las bondades y resultados que se han logrado mediante la implementación de este acuerdo comercial a lo largo de los últimos años.

"El T-MEC es una historia de éxito para toda la industria automotriz de Estados Unidos, con miles de millones de dólares invertidos en la producción nacional y la creación de miles de empleos manufactureros desde que el acuerdo entró en vigor.

También ha sido un éxito para los consumidores estadounidenses, al permitir que los fabricantes de automóviles ofrezcan a las familias una amplia variedad de vehículos que se ajustan a todos los presupuestos”, comentaron.

En ese sentido hicieron un llamado a los líderes de Estados Unidos, Canadá y México para que alcancen con prontitud un consenso sobre una extensión del T-MEC que “preserve la actual asociación trilateral, restablezca el trato preferencial para los bienes que cumplen con las reglas del acuerdo y mantenga la estabilidad y la certidumbre que han permitido que la industria prospere durante los últimos seis años”.

MEMA, The Vehicle Suppliers Association, es la principal asociación comercial de Norteamérica que representa a los proveedores de vehículos, fabricantes de autopartes y empresas remanufactureras.

Desde 1904 ha sido la voz de la industria de proveedores del sector automotriz.

Sus más de 1,000 miembros forman parte de la asociación a través de dos grupos de afiliación: MEMA Aftermarket Suppliers y MEMA Original Equipment Suppliers.

Los proveedores de la industria automotriz y de vehículos comerciales constituyen el mayor sector manufacturero de Estados Unidos y lideran el desarrollo de innovaciones para vehículos nuevos.

Las empresas afiliadas conciben, diseñan y fabrican los sistemas y tecnologías de equipo original (OE) que representan aproximadamente dos terceras partes del valor de cada vehículo, además de abastecer al mercado de repuestos con las piezas que mantienen millones de vehículos en circulación, impulsando el comercio internacional y satisfaciendo las necesidades de transporte de la sociedad.