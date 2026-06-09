Mundial 2026 aportaría US$41,000 millones a economía global

A dos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un estudio del banco suizo UBS proyectó que el torneo tendrá un impacto económico global de aproximadamente $41,000 millones de dólares y alcanzará una audiencia estimada de 6,000 millones de personas, equivalente a tres de cada cuatro habitantes del planeta.

El informe, elaborado por la división de gestión de fortunas de UBS, destaca que el futbol se ha consolidado como una de las industrias deportivas más influyentes del mundo, con una capacidad cada vez mayor para atraer inversión y generar actividad económica.

De acuerdo con las estimaciones del banco, la justa mundialista que inicia este jueves tendrá una exposición sin precedentes a nivel global, impulsada por la expansión de plataformas digitales, derechos de transmisión y el crecimiento sostenido de la afición al futbol en distintas regiones.

La previsión de 6,000 millones de espectadores convertiría a la Copa del Mundo en uno de los eventos más seguidos en la historia del deporte y del entretenimiento.

El negocio del futbol sigue creciendo

El estudio también revela que los 20 clubes con mayores ingresos del mundo alcanzaron una facturación récord de $12,400 millones de euros durante la temporada 2024-2025.

La cifra representa un crecimiento interanual del 11%, reflejo de la expansión comercial del futbol a través de patrocinios, derechos televisivos, venta de mercancía y nuevas fuentes de ingresos vinculadas a plataformas digitales.

Además, UBS señala que la industria futbolística atraviesa una transformación estructural impulsada por la llegada de capital institucional y nuevos esquemas de financiamiento.

Según el reporte, los modelos de propiedad han evolucionado hacia estructuras más diversificadas, con una participación creciente de fondos de inversión, accionistas minoritarios y mecanismos financieros más complejos.

Para el banco suizo, esta tendencia está convirtiendo al futbol en un sector cada vez más atractivo para inversionistas, al tiempo que fortalece su peso dentro de la economía global.

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