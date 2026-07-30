Alcanza industria de Nuevo León mayor nivel de inversión

Ante un escenario de mayor certidumbre, en junio un 30% de las empresas manufactureras decidió apostar recursos a rubros como maquinaria, equipo y construcción

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La industria en Nuevo León arrancó el año apostándole a la inversión, logrando alcanzar su mayor nivel en los últimos seis meses.

De acuerdo con información de Caintra, integrada en su encuesta de expectativas más reciente, durante junio un 30% de las compañías de este ramo dijo que en ese periodo realizó alguna inversión en maquinaria, equipo o construcción (expansión de su negocio).

Ese porcentaje significó el más alto en el año después de enero, cuando un 26% de los encuestados se pronunció en ese sentido.

Incluso, el porcentaje reportado en el sexto mes se colocó casi al doble del 16% registrado en junio de 2025, lo que evidencia que actualmente existe mayor confianza de los empresarios para invertir.

De manera paralela, los indicadores de la Encuesta de Expectativas Económicas realizada por dicho organismo, mostraron una recuperación durante junio, donde varios de los rubros más relevantes registraron avances importantes respecto al mes anterior.

En lo particular, los indicadores de nuevos pedidos y del volumen físico de producción registraron incrementos relevantes en el periodo.

De igual manera, el número de trabajadores regresó a la zona después de más de un año fuera de ella.

Asimismo, los inventarios y la capacidad utilizada registraron los avances más significativos del mes, ubicándose en fase de expansión.

Aunado a ello, Caintra reconoció que, sin embargo, dentro del contexto actual, las empresas continúan señalando que una actividad económica débil es el principal obstáculo para su desempeño, concentrando más de la mitad de las menciones.

Posteriormente se ubican el panorama político y la menor demanda externa, con 41% y 35% de las menciones respectivamente.

“Destaca que estos tres rubros muestran un incremento con respecto al mes anterior”, señaló el organismo.

Impulso manufacturero

Nuevo León cerraría 2026 con un crecimiento económico de 2.5%, lo que representará más del doble del 1.10% previsto para el país, impulsado principalmente por la recuperación de la actividad manufacturera.

De acuerdo con Caintra, se prevé que la producción manufacturera en la entidad aumente 5.10% al cierre del año, luego de que este sector registrara una contracción de 1.38% en marzo.

Además, entre otras proyecciones, el organismo privado estimó la creación de 72,908 empleos este año, de los cuales 28,321 corresponderán a la industria manufacturera, lo que fortalecería el dinamismo económico del estado.