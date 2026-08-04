Exportaciones manufactureras de NL superan los $20,000 millones

En la entidad operan 901 empresas del programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, las cuales generan 427,313 empleos

El sector manufacturero de exportación de Nuevo León mantuvo un desempeño favorable durante el primer trimestre de 2026, al registrar exportaciones superiores a los $20,000 millones de dólares, en un entorno marcado por los cambios en las políticas comerciales internacionales y la incertidumbre por los aranceles de Estados Unidos.

Pese a ello, representantes de la industria aseguraron que el estado continúa consolidándose como un polo estratégico para la inversión y la producción.

Durante una conferencia de prensa organizada por Index Nuevo León, se informó que en la entidad operan 901 empresas del programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), las cuales generan 427,313 empleos, mientras que a nivel nacional existen 6,520 establecimientos, responsables de más de 3 millones de puestos de trabajo.

Además, el año pasado las empresas IMMEX alcanzaron exportaciones por más de $60,000 millones de dólares.

En ese contexto, la secretaria de Economía de Nuevo León, Betsabé Rocha Nieto, destacó que, pese a los retos derivados de las nuevas reglas comerciales, el estado mantiene ventajas competitivas que le permiten seguir atrayendo inversiones y fortaleciendo su industria exportadora.

"Hoy la fórmula ya no es el costo, es la competitividad", afirmó la funcionaria, al señalar que factores como el talento, la innovación, la logística y el desarrollo de proveedores serán determinantes para el crecimiento del sector.

Asimismo, durante la presentación de la 51 Convención Nacional Index, los directivos del organismo señalaron que “los cambios en el comercio internacional también abren oportunidades para fortalecer la sustitución de importaciones y ampliar la participación de empresas mexicanas en las cadenas de valor”.

Como parte de esa estrategia, al cierre de 2025 el programa de sustitución de importaciones permitió compras por más de $358 millones de pesos a pymes de Nuevo León, además de capacitar a 1,300 empresas, impulsando una mayor integración de proveedores locales.

Impulso a la proveeduría nacional

Representantes de Index señalaron que uno de los principales retos para la industria será incrementar la integración de proveedores nacionales dentro de las cadenas de suministro, particularmente ante las nuevas condiciones comerciales con Estados Unidos.

Indicaron que el programa de sustitución de importaciones ha permitido fortalecer la participación de pequeñas y medianas empresas locales, al tiempo que se busca elevar el contenido nacional en sectores como el automotriz, electrodomésticos y manufactura avanzada.

Alistan convención anual

Durante la conferencia también se anunció que la 51 Convención Nacional de Index se realizará del 28 al 30 de octubre en Monterrey, en el marco del 40 aniversario de Index Nuevo León, y reunirá a representantes de las 19 asociaciones del organismo, empresas globales, academia y autoridades de los tres niveles de gobierno.

El secretario del Consejo Nacional de Index, Alfonso Valdés, señaló que entenderán una invitación a la presidenta de México Claudia Sheinbaum para que asista a este evento, por lo que están atentos a que se confirme su asistencia.