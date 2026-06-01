Industria NL invierte $2,800 millones en metas ambientales 2025

El sector industrial de Nuevo León, junto con autoridades estatales, presentó sus metas ambientales para 2026 como parte de la iniciativa “Todos por un Aire Más Limpio”, en pro de mejorar la calidad del medio ambiente, luego de que durante 2025 las empresas invirtieran más de $2,800 millones de pesos.

En rueda de prensa, acompañado por el secretario de Medio Ambiente de Nuevo León (SMANL), Raúl Lozano, el presidente de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) Nuevo León, Jorge Santos Reyna, explicó que las metas para este año contemplan incrementar en 70% los centros de trabajo que implementen acciones ambientales, ampliar en 80% los programas de movilidad colectiva y aumentar en 30% el número de personas capacitadas en prácticas ambientales.

“Son resultados que muestran que cuando existe coordinación, diálogo y corresponsabilidad, es posible avanzar”, señaló Santos Reyna.

Además, para 2026 se buscará incrementar en 20% las unidades de flotillas verificadas y ampliar en 25% los recorridos de las barredoras industriales para disminuir la dispersión de polvos y partículas en la zona metropolitana de Monterrey.

Destacan 83% de inversión en tecnologías limpias y supresores de polvo

Con relación a los resultados alcanzados durante 2025, los organismos empresariales destacaron que el 83% de la inversión se destinó al control de polvos y emisiones mediante tecnologías limpias, sistemas de filtración y supresores de polvo.

También se desplegaron 40 barredoras industriales que recorrieron más de 18,000 kilómetros y se renovaron 2,145 equipos de combustible por versiones de energías renovables.

Asimismo, la iniciativa permitió reforestar más de 835 hectáreas mediante la plantación de 230,000 árboles, mientras que los programas de movilidad responsable beneficiaron a casi 25,000 colaboradores con esquemas de transporte de personal, carpool y home office.

Medio Ambiente fortelecerá coordinación con sector privado

Por su parte, Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente estatal, afirmó que las acciones continuarán fortaleciéndose en coordinación con el sector privado.

“Nuevo León no está esperando soluciones, las está construyendo desde su sector productivo con inversión, coordinación y visión de largo plazo”, expresó.

En la rueda de prensa participaron representantes de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León (Caprobi), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (Canaco) y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), además de autoridades estatales.

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