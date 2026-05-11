Macron promete 23 mil millones de euros de inversiones a África

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes una inversión de 23 mil millones de euros para África durante la Cumbre África Adelante, celebrada en Nairobi, Kenia, en un intento por fortalecer la relación económica y estratégica entre Europa y el continente africano.

Del monto total, 14 mil millones de euros provendrán de inversionistas franceses, mientras que 9 mil millones serán aportados por emprendedores africanos, según detalló el mandatario durante la clausura de la primera jornada del encuentro.

“Esto no tiene precedentes y es precisamente la plataforma de movilización que necesitábamos, que necesitamos y que queremos acelerar”, afirmó Macron.

Prometen más de 250 mil empleos

El presidente francés aseguró que este paquete de inversiones permitirá generar más de 250 mil empleos directos tanto en Francia como en países africanos.

Macron subrayó además la necesidad de crear un marco más sólido de inversión privada para África, al considerar que el continente posee un enorme potencial económico por su energía, juventud y capacidad de crecimiento.

El mandatario insistió en que África no debe limitarse a la exportación de materias primas, sino avanzar hacia procesos industriales y agrícolas más sofisticados.

“África es un continente donde no debemos simplemente extraer materias primas y minerales; debemos procesarlos. Debemos crear industria”, sostuvo.

Europa y África, aliados en autonomía estratégica

Durante un foro con jóvenes emprendedores, Macron planteó que ambos continentes comparten una “batalla común” para construir autonomía estratégica frente a los desafíos globales.

Destacó que para desarrollar inteligencia artificial, infraestructura digital y capacidad informática será indispensable ampliar la inversión energética, incluyendo fuentes renovables y nucleares.

El presidente de Kenia, William Ruto, coincidió en que el desarrollo digital será decisivo para el futuro africano.

“El futuro gira en torno a la tecnología, el futuro es digital y la IA estará en el centro de todo”, expresó.

La cumbre de Nairobi representa un movimiento estratégico para Francia, que busca reconstruir su influencia en África tras perder presencia en varias de sus antiguas colonias, especialmente en África occidental.

Además de la agenda económica, Macron defendió durante el encuentro la restitución de obras culturales expoliadas durante la era colonial, como parte de una nueva etapa de cooperación con el continente.

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