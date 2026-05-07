Inflación anual en México baja a 4.45% en abril 2026: Inegi
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación general anual se ubicó en 4.45 %, cifra menor al 4.59 % registrado en marzo
- 07
-
Mayo
2026
La inflación en México mostró un respiro durante abril. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación general anual se ubicó en 4.45%, cifra menor al 4.59% registrado en marzo y que representa la primera desaceleración del año.
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), durante abril los precios crecieron 0.2% mensual, un comportamiento inferior al observado en el mismo periodo del año pasado, cuando la inflación mensual fue de 0.33%.
Pese a la baja, el indicador continúa por encima de la meta permanente de 3% establecida por el Banco de México, aunque todavía dentro del rango de variabilidad permitido.
En abril 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.831 y representó un aumento de 0.20% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.45%.— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 7, 2026
Por componente, la inflación anual fue la siguiente:
▪️4.26% subyacente… pic.twitter.com/NSifMIJDPp
Inflación subyacente también desacelera
El índice subyacente, considerado el parámetro más estable para medir la inflación porque excluye productos de alta volatilidad, registró un incremento mensual de 0.31% y anual de 4.26%.
Dentro de este componente, las mercancías y servicios avanzaron el mismo porcentaje mensual.
En términos anuales, las mercancías aumentaron 3.99%, mientras que los servicios crecieron 4.52%.
Los alimentos procesados, bebidas y tabaco reportaron una inflación anual de 5.35%, en tanto que las mercancías no alimenticias se ubicaron en 2.82%.
En el rubro de servicios, la educación presentó un alza anual de 5.96%, seguida de otros servicios con 5.24% y vivienda con 3.57%.
Frutas y verduras mantienen presión en los precios
El índice no subyacente, que incluye productos agropecuarios y energéticos, cayó 0.18% mensual, aunque a tasa anual acumuló un incremento de 5.08%.
Los productos agropecuarios destacaron con un aumento anual de 7.98%.
Particularmente, frutas y verduras registraron un incremento anual de 21.43%, mientras que los productos pecuarios mostraron una reducción de 1.05%.
Entre los productos que más presionaron la inflación durante abril se encontraron el jitomate, con un aumento mensual de 19.25%; el chile serrano, con 36.27%, y la papa y otros tubérculos, con 12.23%.
Electricidad y alimentos básicos ayudan a contener inflación
El Inegi explicó que la reducción mensual en energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno obedeció principalmente a los ajustes en las tarifas eléctricas aplicados en 18 ciudades del país por la temporada cálida.
La electricidad registró una caída mensual de 14%, convirtiéndose en el producto con mayor incidencia a la baja.
También disminuyeron el tomate verde, con una reducción de 34.8%; el pollo, con 2.44%, y el huevo, con 3.48%.
Por categorías de consumo, los mayores incrementos anuales se observaron en bebidas alcohólicas y tabaco, con 7.97%.
Le siguieron restaurantes y servicios de alojamiento, con 6.89%, además de alimentos y bebidas no alcohólicas, con 6.36%.
En tanto, la canasta de consumo mínimo, integrada por 170 bienes y servicios esenciales, aumentó 0.29% mensual y 4.63% anual en abril.
El reporte del Inegi se da en un contexto donde la inflación ha mostrado una moderación respecto a años anteriores. Los precios al consumidor cerraron 2025 con una tasa de 3.69%, por debajo del 4.21% de 2024 y muy lejos del 7.82 % registrado en 2022, el nivel más alto en más de dos décadas.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas