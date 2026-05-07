Inflación anual en México baja a 4.45% en abril 2026: Inegi

La inflación en México mostró un respiro durante abril. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación general anual se ubicó en 4.45%, cifra menor al 4.59% registrado en marzo y que representa la primera desaceleración del año.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), durante abril los precios crecieron 0.2% mensual, un comportamiento inferior al observado en el mismo periodo del año pasado, cuando la inflación mensual fue de 0.33%.

Pese a la baja, el indicador continúa por encima de la meta permanente de 3% establecida por el Banco de México, aunque todavía dentro del rango de variabilidad permitido.

En abril 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.831 y representó un aumento de 0.20% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.45%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.26% subyacente… pic.twitter.com/NSifMIJDPp — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 7, 2026

Inflación subyacente también desacelera

El índice subyacente, considerado el parámetro más estable para medir la inflación porque excluye productos de alta volatilidad, registró un incremento mensual de 0.31% y anual de 4.26%.

Dentro de este componente, las mercancías y servicios avanzaron el mismo porcentaje mensual.

En términos anuales, las mercancías aumentaron 3.99%, mientras que los servicios crecieron 4.52%.

Los alimentos procesados, bebidas y tabaco reportaron una inflación anual de 5.35%, en tanto que las mercancías no alimenticias se ubicaron en 2.82%.

En el rubro de servicios, la educación presentó un alza anual de 5.96%, seguida de otros servicios con 5.24% y vivienda con 3.57%.

Frutas y verduras mantienen presión en los precios

El índice no subyacente, que incluye productos agropecuarios y energéticos, cayó 0.18% mensual, aunque a tasa anual acumuló un incremento de 5.08%.

Los productos agropecuarios destacaron con un aumento anual de 7.98%.

Particularmente, frutas y verduras registraron un incremento anual de 21.43%, mientras que los productos pecuarios mostraron una reducción de 1.05%.

Entre los productos que más presionaron la inflación durante abril se encontraron el jitomate, con un aumento mensual de 19.25%; el chile serrano, con 36.27%, y la papa y otros tubérculos, con 12.23%.

Electricidad y alimentos básicos ayudan a contener inflación

El Inegi explicó que la reducción mensual en energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno obedeció principalmente a los ajustes en las tarifas eléctricas aplicados en 18 ciudades del país por la temporada cálida.

La electricidad registró una caída mensual de 14%, convirtiéndose en el producto con mayor incidencia a la baja.

También disminuyeron el tomate verde, con una reducción de 34.8%; el pollo, con 2.44%, y el huevo, con 3.48%.

Por categorías de consumo, los mayores incrementos anuales se observaron en bebidas alcohólicas y tabaco, con 7.97%.

Le siguieron restaurantes y servicios de alojamiento, con 6.89%, además de alimentos y bebidas no alcohólicas, con 6.36%.

En tanto, la canasta de consumo mínimo, integrada por 170 bienes y servicios esenciales, aumentó 0.29% mensual y 4.63% anual en abril.

El reporte del Inegi se da en un contexto donde la inflación ha mostrado una moderación respecto a años anteriores. Los precios al consumidor cerraron 2025 con una tasa de 3.69%, por debajo del 4.21% de 2024 y muy lejos del 7.82 % registrado en 2022, el nivel más alto en más de dos décadas.

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