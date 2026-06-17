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Finanzas

Día del Padre dejará derrama de $48,500 millones en México

Se estimó un gasto promedio de $2,200 pesos por hogar, impulsado por el aumento en los ingresos familiares, la inflación en servicios y experiencias

  • 17
  • Junio
    2026

La celebración del Día del Padre generará una derrama económica cercana a los $48,500 millones de pesos en el país, lo que representaría un crecimiento de 7% respecto al año anterior, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

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El organismo prevé que alrededor de 3.6 millones de unidades económicas se beneficien de esta fecha, principalmente restaurantes, cines, teatros, comercios de ropa, calzado y tiendas de productos electrónicos.

La celebración se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio.

Asimismo, la Confederación estimó un gasto promedio de $2,200 pesos por hogar, impulsado por el aumento en los ingresos familiares, la inflación en servicios y la tendencia de combinar experiencias como desayunos, comidas o viajes con la compra de regalos.

“Cuando le festejamos a papá, no solo lo hacemos con amor: reconocemos el arduo trabajo, dedicación y la fuerza para sostener a millones de familias mexicanas. En ese desayuno, en esa salida al cine, en cada regalo dado con el corazón, se impulsa al negocio local”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur.

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En este contexto, el organismo hizo un llamado a fortalecer el consumo en comercios formales y negocios locales, al señalar que estas compras contribuyen a la generación de empleo, el crecimiento económico y el fortalecimiento de las empresas familiares en todo el país.

Según datos del Inegi 2026, en México residen 22.1 millones de hombres que se identifican como padres, con edad promedio de 47 años, y 1.1 millón de papás solteros, cifras que evidencian su peso en la economía productiva nacional.


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