El índice de precios subyacente se considera el mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye artículos de alta volatilidad

Inicio / Finanzas / Inflación sigue a la baja; se posiciona hasta 3.55% en junio

La tasa de inflación en México cae 3.55% durante la primera quincena de junio, un índice mucho menor a lo registrado en todo el mes de mayo, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La tendencia a la baja continúa tras sufrir repuntes durante tres meses consecutivos. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) decreció 0.11% respecto a la quincena anterior, mientras que, en comparación con el mismo periodo, pero de 2025, la inflación quincenal se registró en 0.10% y la anual, del 4.51%.

El índice de precios subyacente se considera el mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye artículos de alta volatilidad; registró un alza durante los primeros 15 días de junio de un 0.19% mensual y un 4.12% anual.

Estos son los datos destacados de la inflación en la primera quincena

En tanto, los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se elevaron un 0.10% quincenal y un 3.49% en el año. Mientras que el parámetro de los precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, se redujo un 0.37% quincenal y un 3.30% anual.

Rubros con mayores aumentos anuales

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes: 7.95 %.

Seguros y servicios financieros: 6.76 %.

Restaurantes y servicios de alojamiento: 6.73 %.

Servicios educativos: 5.92 %.

Salud: 4.87 %.

Productos y servicios que más subieron en la quincena

Aguacate: 18.51 %.

Transporte aéreo: 13.75 %.

Hoteles: 8.73 %.

Papa y otros tubérculos: 5.76 %.

Servicios turísticos en paquete: 4.07 %.

En tanto, los precios al consumidor registraron una disminución del 3.69% en 2025, menor a lo registrado en cinco años.