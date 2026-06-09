Inflación general anual sigue a la baja; desacelera 3.94% en mayo
El resultado mantiene la inflación general por encima del objetivo permanente, aunque dentro del intervalo de variabilidad alrededor de un punto de esa meta
- 09
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Junio
2026
La inflación general anual en México sigue a la baja tras ubicarse al 3.94% durante el mes de mayo, según los resultados brindados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Reportó que en mayo la inflación general disminuyó un 0.22% y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual se ubicó en 0.28% y la anual en 4.42%.
El resultado mantiene la inflación general por encima del objetivo permanente del Banco de México, del 3%, aunque dentro del intervalo de variabilidad de un punto porcentual alrededor de esa meta.
En tanto, el índice subyacente subió un 0.22% mensual y un 4.19% anual.
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la tasa se ubicó por debajo del 4.45% registrado en el mes de abril, dando paso a su segundo descenso del año.
Así fueron marcados el resto de las mercancías y servicios en México
En términos anuales, las mercancías aumentaron un 3.38%, mientras que los servicios crecieron un 5.22%.
Entre las mercancías:
- Alimentos procesados, bebidas y tabaco suben 5.13%
- Mercancías no alimenticias suben 2.63%.
Entre los servicios:
- Vivienda aumenta 3.61%
- Educación aumenta 5.95%
- Otros servicios 5.26%
El índice no subyacente, que incluye agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, disminuyó un 1.65% mensual, aunque acumuló un alza anual del 3.10%.
Los productos con mayor incidencia al alza en mayo fueron la papa y otros tubérculos, con un incremento mensual del 12.68%; el gas doméstico LP, con un 2.04%; los detergentes, con 1.96%; y el pollo, con un 1.52%.
Las frutas y verduras se dispararon un 14.38% anual, mientras que los pecuarios bajaron un 4.74%.
Por finalidad de consumo, los mayores aumentos anuales se observaron en bebidas alcohólicas y tabaco, con un 7.72%; restaurantes y servicios de alojamiento, con un 6.69%, y los seguros y servicios financieros, con un 6.36%.
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