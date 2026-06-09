Inflación general anual sigue a la baja; desacelera 3.94% en mayo

La inflación general anual en México sigue a la baja tras ubicarse al 3.94% durante el mes de mayo, según los resultados brindados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Reportó que en mayo la inflación general disminuyó un 0.22% y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual se ubicó en 0.28% y la anual en 4.42%.

El resultado mantiene la inflación general por encima del objetivo permanente del Banco de México, del 3%, aunque dentro del intervalo de variabilidad de un punto porcentual alrededor de esa meta.

En tanto, el índice subyacente subió un 0.22% mensual y un 4.19% anual.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la tasa se ubicó por debajo del 4.45% registrado en el mes de abril, dando paso a su segundo descenso del año.

Así fueron marcados el resto de las mercancías y servicios en México

En términos anuales, las mercancías aumentaron un 3.38%, mientras que los servicios crecieron un 5.22%.

Entre las mercancías:

Alimentos procesados, bebidas y tabaco suben 5.13%

Mercancías no alimenticias suben 2.63%.

Entre los servicios:

Vivienda aumenta 3.61%

Educación aumenta 5.95%

Otros servicios 5.26%

El índice no subyacente, que incluye agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, disminuyó un 1.65% mensual, aunque acumuló un alza anual del 3.10%.

Los productos con mayor incidencia al alza en mayo fueron la papa y otros tubérculos, con un incremento mensual del 12.68%; el gas doméstico LP, con un 2.04%; los detergentes, con 1.96%; y el pollo, con un 1.52%.

Las frutas y verduras se dispararon un 14.38% anual, mientras que los pecuarios bajaron un 4.74%.

Por finalidad de consumo, los mayores aumentos anuales se observaron en bebidas alcohólicas y tabaco, con un 7.72%; restaurantes y servicios de alojamiento, con un 6.69%, y los seguros y servicios financieros, con un 6.36%.

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