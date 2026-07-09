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Inflación desacelera en junio al 3.37% en México
El resultado mantiene la inflación general por encima del objetivo permanente del Banco de México. El índice subyacente subió 0.24% mensual y 4.03% anual
Por Diana Valeria Leyva | 09 Julio 2026
La inflación general anual en México mantuvo su tendencia a la baja tras registrar 3.37% durante el mes de junio.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa se ubicó por debajo del 3.94% registrado en el mes de mayo.
Reportó que en junio la inflación general disminuyó un 0.27% y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual se ubicó en 0.28% y la anual en 4.32%.
El resultado mantiene la inflación general por encima del objetivo permanente del Banco de México. El índice subyacente subió un 0.24% mensual y un 4.03% anual.
En términos anuales, las mercancías aumentaron un 3.55%, mientras que los servicios crecieron un 4.49%.
Productos que más subieron en junio
- Aguacate: subió 24.53%
- Naranja: subió 9.55%
- Papa y otros tubérculos: subieron 9.32%
- Cebolla: subió 6.87%
- Productos para el cabello: subieron 1.38%
- Otros alimentos cocinados: subieron 1.31%
Productos que más bajaron en junio
- Chile poblano: bajó 40.43%
- Jitomate: bajó 38.98%
- Chile serrano: bajó 26.88%
- Uva: bajó 18.96%
- Otros chiles frescos: bajaron 13.99%
- Pepino: bajó 10.13%
Por finalidad de consumo, los mayores aumentos anuales se observaron en bebidas alcohólicas y tabaco, con un 7.66%; los seguros y servicios financieros, con un 6.74%; y los restaurantes y servicios de alojamiento, con un 6.63%.