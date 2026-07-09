El resultado mantiene la inflación general por encima del objetivo permanente del Banco de México. El índice subyacente subió 0.24% mensual y 4.03% anual

Inicio / Finanzas / Inflación desacelera en junio al 3.37% en México

La inflación general anual en México mantuvo su tendencia a la baja tras registrar 3.37% durante el mes de junio.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa se ubicó por debajo del 3.94% registrado en el mes de mayo.

Reportó que en junio la inflación general disminuyó un 0.27% y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual se ubicó en 0.28% y la anual en 4.32%.

El resultado mantiene la inflación general por encima del objetivo permanente del Banco de México. El índice subyacente subió un 0.24% mensual y un 4.03% anual.

En términos anuales, las mercancías aumentaron un 3.55%, mientras que los servicios crecieron un 4.49%.

Productos que más subieron en junio

Aguacate: subió 24.53%

Naranja: subió 9.55%

Papa y otros tubérculos: subieron 9.32%

Cebolla: subió 6.87%

Productos para el cabello: subieron 1.38%

Otros alimentos cocinados: subieron 1.31%

Productos que más bajaron en junio

Chile poblano: bajó 40.43%

Jitomate: bajó 38.98%

Chile serrano: bajó 26.88%

Uva: bajó 18.96%

Otros chiles frescos: bajaron 13.99%

Pepino: bajó 10.13%

Por finalidad de consumo, los mayores aumentos anuales se observaron en bebidas alcohólicas y tabaco, con un 7.66%; los seguros y servicios financieros, con un 6.74%; y los restaurantes y servicios de alojamiento, con un 6.63%.