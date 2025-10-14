Cerrar X
finanzas_tarjetas_de_credito_78c6692937
Finanzas

Lideran ‘consumos no reconocidos’, quejas contra la banca en NL

En total, en el estado se atendieron 6,855 casos ante la Condusef durante el periodo enero-agosto de 2025, una baja de 1.6% con relación a igual lapso del 2025

  • 14
  • Octubre
    2025

En los primeros ocho meses del año, las quejas de usuarios contra la banca e instituciones financieras de Nuevo León sumaron 6,855 reclamaciones, la mayoría por el cobro de consumos no reconocidos.

Aun así, el total de reclamaciones en el estado, lo que representó un decremento de 1.6% con respecto a igual lapso de 2024.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), con ello, el estado concentró el 3.9% del total de reclamaciones a nivel nacional. 

De enero a agosto de 2025, el monto reclamado asciende a $374.1 millones de pesos, lo que significó una disminución de 7.4% con respecto al mismo periodo de 2024; por su parte, el monto recuperado ascendió a $36.9 millones de pesos, lo que significó un decremento de 54.1% con respecto a lo recuperado en el mismo periodo de 2024. 

Los productos más reclamados fueron la tarjeta de crédito, tarjeta de débito y crédito personal, que en conjunto representaron el 48% del total en la entidad. 

Las principales causas de reclamación de enero a agosto de 2025 fueron los consumos no reconocidos, la de amenazar, ofender o intimidar al deudor y/o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda y la de realizar gestiones de cobro, negociación o reestructuración a personas que no son el usuario deudor, que en conjunto representaron el 37.8% de las quejas en la entidad. 

Del total de quejas recibidas por Condusef en la entidad, se interpusieron por usuarios que habitan en 39 de los 51 municipios que lo integran, siendo el municipio de Monterrey el que concentró el 23.6% del total, seguido por San Nicolás con el 8.9%, Guadalupe con el 8.2% y Apodaca con el 8.1%. 

De las reclamaciones en Nuevo León, el 54.5% se atendieron por gestión electrónica, que es un proceso amigable en donde la Condusef trata que la entidad financiera proporcione una respuesta puntual y clara al usuario en un corto tiempo; el 28.2% por gestión REDECO, que son aquellas que tienen que ver con las acciones de despachos de cobranza, y el 17.3% restante por los demás procesos que lleva a cabo la Condusef. 

Por principales sectores, la banca múltiple concentró el 64.3% de las reclamaciones, seguida por las aseguradoras con el 13.9% y las Sofom con el 10.5%. 

Para el sector de la banca múltiple, destaca que el 26.0% de estas reclamaciones correspondieron a las personas adultas mayores.  

Además, el 49.9% de las quejas de banca múltiple en la entidad estuvieron relacionadas con posibles fraudes, principalmente por los consumos no reconocidos y por cargos no reconocidos en la cuenta.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_57_8f7470ba3c
Reducen amparos federales para casos de despojo de inmuebles
cfe_91_1e5ec2da45
Restablece CFE el 91% del servicio eléctrico en cinco estados
EH_UNA_FOTO_0751b41002
Envía NL ayuda humanitaria a Veracruz tras devastadoras lluvias
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2_d191f19e68
Reynosa se solidariza con damnificados en Veracruz
EH_UNA_FOTO_1_77acd3591e
Bloquean carreteras productores rurales en Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_e122b32d96
Se aplicarán 17 mil 687 dosis de vacuna contra el sarampión
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×