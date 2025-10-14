Lideran ‘consumos no reconocidos’, quejas contra la banca en NL

En los primeros ocho meses del año, las quejas de usuarios contra la banca e instituciones financieras de Nuevo León sumaron 6,855 reclamaciones, la mayoría por el cobro de consumos no reconocidos.

Aun así, el total de reclamaciones en el estado, lo que representó un decremento de 1.6% con respecto a igual lapso de 2024.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), con ello, el estado concentró el 3.9% del total de reclamaciones a nivel nacional.

De enero a agosto de 2025, el monto reclamado asciende a $374.1 millones de pesos, lo que significó una disminución de 7.4% con respecto al mismo periodo de 2024; por su parte, el monto recuperado ascendió a $36.9 millones de pesos, lo que significó un decremento de 54.1% con respecto a lo recuperado en el mismo periodo de 2024.

Los productos más reclamados fueron la tarjeta de crédito, tarjeta de débito y crédito personal, que en conjunto representaron el 48% del total en la entidad.

Las principales causas de reclamación de enero a agosto de 2025 fueron los consumos no reconocidos, la de amenazar, ofender o intimidar al deudor y/o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda y la de realizar gestiones de cobro, negociación o reestructuración a personas que no son el usuario deudor, que en conjunto representaron el 37.8% de las quejas en la entidad.

Del total de quejas recibidas por Condusef en la entidad, se interpusieron por usuarios que habitan en 39 de los 51 municipios que lo integran, siendo el municipio de Monterrey el que concentró el 23.6% del total, seguido por San Nicolás con el 8.9%, Guadalupe con el 8.2% y Apodaca con el 8.1%.

De las reclamaciones en Nuevo León, el 54.5% se atendieron por gestión electrónica, que es un proceso amigable en donde la Condusef trata que la entidad financiera proporcione una respuesta puntual y clara al usuario en un corto tiempo; el 28.2% por gestión REDECO, que son aquellas que tienen que ver con las acciones de despachos de cobranza, y el 17.3% restante por los demás procesos que lleva a cabo la Condusef.

Por principales sectores, la banca múltiple concentró el 64.3% de las reclamaciones, seguida por las aseguradoras con el 13.9% y las Sofom con el 10.5%.

Para el sector de la banca múltiple, destaca que el 26.0% de estas reclamaciones correspondieron a las personas adultas mayores.

Además, el 49.9% de las quejas de banca múltiple en la entidad estuvieron relacionadas con posibles fraudes, principalmente por los consumos no reconocidos y por cargos no reconocidos en la cuenta.

