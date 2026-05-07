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Finanzas

Empresas medianas lideran creación de empleo en NL

Estas empresas encabezan la generación de puestos de trabajo en la entidad con un crecimiento anual de 1.9%, equivalente a 8,649 nuevas plazas durante marzo

  • 07
  • Mayo
    2026

Aunque el balance general del empleo en Nuevo León muestra señales de desaceleración, las empresas medianas se consolidaron como el principal motor de generación de puestos de trabajo en la entidad durante marzo, según muestran datos recientes. 

El desglose por tamaño de empresa evidencia que estos segmentos mantienen un crecimiento sostenido en la contratación. 

De acuerdo con un análisis de Coparmex Nuevo León con datos del IMSS y Data NL, las empresas medianas, las que ocupan entre 51 y 250 trabajadores, lideraron la creación de empleo con un crecimiento anual de 1.9%, equivalente a 8,649 nuevas plazas durante el tercer mes del año. 

A su vez, las grandes compañías, que brindan empleo a más de 250 trabajadores, registraron un alza de 0.47%, sumando 4,447 empleos.  

En contraste, las micro y pequeñas empresas, que emplean de 1 a 50 trabajadores, reportaron una caída de -1.4%, lo que representó la pérdida de 7,029 puestos en el último año. 

Este comportamiento refleja una brecha en la capacidad de recuperación entre los distintos tamaños de negocio.  

Mientras las compañías con mayor estructura logran expandir su plantilla, los negocios más pequeños enfrentan mayores presiones operativas y económicas, lo que limita su crecimiento y, en algunos casos, deriva en recortes de personal. 

En el panorama general, además, se observa que Nuevo León alcanzó en marzo un total de 1.96 trabajadores afiliados al IMSS, lo que significó un crecimiento anual de 0.67 por ciento.  

Este avance se apoyó también en 6,996 empleos adicionales no clasificados por tamaño de empresa.  

A nivel nacional, el empleo formal aumentó 1.31% en el mismo periodo, aunque 15 estados reportaron caídas, lo que evidencia un entorno laboral complejo. 

Al respecto, Cecilia Carrillo, directora de Coparmex Nuevo León, señaló que la pérdida de empleo en micro y pequeñas empresas responde, en parte, al cierre de negocios en ese segmento.  

“Cuidar a las MiPymes es cuidar el empleo, la estabilidad social y el crecimiento económico del país”, afirmó, al subrayar la necesidad de fortalecer las condiciones internas, la certidumbre jurídica y la competitividad para impulsar un crecimiento más equilibrado.

Destaca en oferta de vacantes

El mercado laboral mexicano cerró el último año con más de 482,000 vacantes formales publicadas en sitios en línea y, dentro de este contexto, Nuevo León se colocó como uno de los principales jugadores.

De acuerdo con el informe anual de la firma OCCMundial sobre el panorama del empleo en el país, CDMX, Nuevo León y el Estado de México concentraron cerca del 60% de las vacantes a nivel nacional.

La CDMX representó un 31% del total, Nuevo León el 16% y el Estado de México el 11 por ciento.

Esto es reflejo de la centralización de los polos productivos, corporativos e industriales. 

“El mercado laboral mexicano mantuvo su dinamismo a lo largo de 2025, impulsado principalmente por la actividad industrial, el crecimiento de los servicios especializados y la concentración del empleo formal en las principales zonas urbanas del país".

"En total, entre enero y diciembre se registraron 482,165 ofertas de empleo”, explicó.

Otras entidades con participación importante en la oferta de vacantes fueron Jalisco, con 9%; Querétaro, con 5%; Guanajuato, con 3%; así como Chihuahua, Puebla, Coahuila y Baja California, cada uno con 2 por ciento.


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