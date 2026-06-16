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Finanzas

Lideran papa y naranja alzas en canasta básica

La canasta básica alimentaria se ubicó en $2,132.66 pesos durante junio, tras aumentar $11.06 pesos respecto al mes anterior, equivalente a un alza de 0.52%

  • 16
  • Junio
    2026

La papa y la naranja encabezaron los incrementos de precio dentro de la canasta básica alimentaria durante junio.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) el costo promedio de la canasta se ubicó en $2,132.66 pesos, tras aumentar $11.06 pesos respecto al mes anterior, equivalente a una variación de 0.52 por ciento.

Las mayores alzas se registraron en la papa, cuyo precio pasó de $43.13 a $49.53 pesos, un aumento de $6.40 pesos o 14.86%; seguida de la naranja, que subió de $30.50 a $32.95 pesos, equivalente a $2.45 pesos o 8.04 por ciento. 

Papa

También se elevó el aguacate, de $64.78 a $68.78 pesos, es decir, $4 pesos más o 6.17%; el pollo entero, de $75.94 a $80.50 pesos, un alza de $4.56 pesos o 6.01%; y la pasta de dientes, que pasó de $33.41 a $35.03 pesos, un incremento de $1.62 pesos o 4.86 por ciento.

Asimismo, el organismo informó que los estados con mayores incrementos en el precio de la canasta básica fueron Chiapas, con 6.99%; Puebla, con 4.76%; Campeche, con 4.44%; Sinaloa, con 2.94%; y Oaxaca, con 2.76 por ciento. 

En tanto, las entidades donde la canasta resultó más cara fueron Estado de México, con $2,471.50 pesos; Colima, con $2,386 pesos; Durango, con $2,312 pesos; Hidalgo, con $2,277 pesos; y Guerrero, con $2,243 pesos.

Naranja

Pese a que la inflación general se ubicó en 3.94%, el organismo consideró que la percepción de estabilidad económica no coincide con la realidad de los consumidores. 

“Lo que realmente importa es el poder de compra, el poder adquisitivo; hacer que el ingreso alcance para comprar los víveres y pagar los servicios del hogar”, afirmó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

El organismo añadió que alrededor de 15 millones de hogares mexicanos destinan hasta 90% de sus ingresos a alimentos y servicios básicos, por lo que sostuvo que la carestía continúa presionando el gasto de las familias.


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