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Finanzas

Marcelo Ebrard anuncia nuevo calendario del T-MEC

Entre las alternativas contempladas se encuentra extender automáticamente su vigencia por 16 años o mantener un esquema de revisiones periódicas

  • 18
  • Junio
    2026

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entrará a una nueva etapa el próximo 1 de julio, fecha en la que los tres países definirán la ruta que seguirá el acuerdo comercial, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tras concluir la segunda ronda formal de conversaciones en Washington D. C.

El funcionario detalló que “durante los encuentros se abordaron temas como reglas de origen, seguridad económica, agricultura e industria automotriz, entre otros asuntos considerados prioritarios para las tres naciones”.

Además, señaló que México presentó propuestas y planteamientos que ahora deberán ser analizados por la contraparte estadounidense.

Respecto a los siguientes pasos, Ebrard aclaró que la reunión del 1 de julio no marcará el cierre de las negociaciones, sino el inicio formal de la revisión del tratado.

“El primero de julio es la fecha prácticamente para marcar el inicio de la revisión formal del tratado”, afirmó el secretario de Economía.

Asimismo, explicó que en dicho encuentro virtual participarán representantes de México, Estados Unidos y Canadá para definir el mecanismo que seguirá el acuerdo.

Entre las alternativas contempladas se encuentra extender automáticamente su vigencia por 16 años o mantener un esquema de revisiones periódicas durante una década.

Posteriormente, el 20 de julio se realizará una nueva ronda de negociaciones en la Ciudad de México, donde las delegaciones comenzarán a revisar textos y contenidos más específicos.

“Ya vamos a discutir textos y contenidos mucho más detallados de lo que hemos venido conversando”, indicó Ebrard.

Fechas clave de la revisión del T-MEC

  • 1 de julio: Reunión virtual entre México, Estados Unidos y Canadá para definir el esquema que seguirá la revisión del tratado.
  • 20 de julio: Nueva ronda de negociaciones en la Ciudad de México, enfocada en la discusión de textos y contenidos específicos.

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