México avanza en revisión del T-MEC con plazo al 1 de julio

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, confirmó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya se encuentra en marcha y deberá quedar concluida a más tardar el 1 de julio, conforme al calendario establecido entre los tres países.

Proceso ya está en marcha

Las declaraciones del funcionario se dieron durante la conferencia matutina de este jueves, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump calificara al acuerdo comercial como “irrelevante” en medio de su estrategia arancelaria.

“Yo le diría que ya estamos en la revisión del tratado. Tenemos que terminar el primero de julio, ese es nuestro tiempo”, afirmó Ebrard.

Explicó que, como parte del proceso, México, Estados Unidos y Canadá deberán entregar antes de que finalice enero los reportes de las consultas internas realizadas con cámaras empresariales, sectores productivos, organizaciones civiles y otros actores.

Ebrard subrayó que la revisión avanza en un ambiente profesional y con un clima de confianza técnica entre las tres naciones.

Detalló que los equipos negociadores mantienen reuniones semanales, tanto presenciales como virtuales, lo que ha permitido identificar prioridades y puntos sensibles para cada país.

El objetivo central de México, dijo, es mantener el tratado vigente, fortalecer los mecanismos de solución de controversias y asegurar reciprocidad en áreas estratégicas, como la laboral.

“Queremos que el sistema funcione y se fortalezca, para evitar decisiones que afecten a las industrias”, sostuvo.

Industria automotriz, eje de la negociación

El titular de Economía explicó que la postura mexicana se apoya en la profunda integración productiva de América del Norte, particularmente en sectores como el automotriz y el aeronáutico, donde las piezas cruzan varias veces las fronteras antes de convertirse en un producto final.

En ese contexto, informó que actualmente se mantiene un descuento del 25% en todas las piezas fabricadas en Norteamérica y que México ha planteado equiparar los costos de importación de componentes provenientes de otros países, con el fin de reducir distorsiones y costos para la región.

Exportaciones caen 3%

Ebrard reconoció que las exportaciones automotrices registran una baja cercana al 3%, situación que atribuyó a ajustes en las líneas de producción y a la evolución de la demanda en el mercado estadounidense.

Aun así, destacó que hoy el 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos se realiza bajo las reglas del T-MEC, frente al 50% registrado al inicio de la administración de Trump.

“No cumplir con las reglas de origen implicaría aumentos arancelarios severos; en el sector automotriz podrían pasar de 2.5% hasta 27.5%”, advirtió.

México llega con posición fuerte

Por otra parte, aseguró que existe coordinación constante con Canadá para consolidar a América del Norte como una región competitiva y mantener la vigencia del acuerdo comercial.

Finalmente, resaltó que México es actualmente el principal socio comercial de Estados Unidos, por encima de China, Japón o Alemania, lo que fortalece su posición en la mesa de negociación.

Comentarios