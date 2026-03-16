Revela Ebrard ruta a seguir de cara a revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer la ruta que seguirá México rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum aprobó un plan estratégico para encarar las negociaciones con los socios comerciales de Norteamérica.

En sus redes sociales, Ebrard indicó que “la presidenta Sheinbaum aprobó el plan rumbo a la revisión del T-MEC, con una reunión previa vía online el martes y la primera ronda de conversaciones con EUA el miércoles, donde México propondrá mantener el tratado y eliminar aranceles, guiándose siempre con ‘cabeza fría y firmeza’”.

Plan aprobado por la Presidenta Sheinbaum rumbo a la revisión del TMEC :martes habrá reunión previa vía Zoom,miércoles tendrá lugar la primera ronda de conversaciones con EU.México propondrá la permanencia del TMEC y la eliminación de aranceles. Cabeza fría y firmeza nos guiarán. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 16, 2026

Esto significa que mañana martes se realizará una conferencia vía online y que el miércoles dará inicio formal la primera ronda de diálogo entre los países que integran este tratado, con la intención de mantener los beneficios del acuerdo y fortalecer la competitividad del bloque norteamericano frente a otras economías globales.

Marcelo Ebrard ya se encuentra en Washington D. C. para participar en esta agenda, donde los equipos técnicos establecerán las bases para impulsar la producción regional, actualizar las reglas de origen y fortalecer la integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá.

En días recientes, El Horizonte publicó que, entre los temas que estarán sobre la mesa, destacan la actualización de las reglas de origen, el impulso a la producción regional y el fortalecimiento de la integración económica entre los países miembros, aspectos clave para garantizar la permanencia y eficacia del acuerdo comercial.

Lee la nota completa: México y EUA preparan primera ronda de diálogo para revisar T-MEC

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