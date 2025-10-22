Cerrar X
Finanzas

Mark Carney: 'Canadá duplicará sus exportaciones fuera de EUA'

El primer ministro estableció como objetivo duplicar sus exportaciones fuera de EUA en 2030, ya que los aranceles estadounidenses están enfriando la inversión

  • 22
  • Octubre
    2025

El primer ministro canadiense Mark Carney estableció como objetivo para Canadá duplicar sus exportaciones fuera de Estados Unidos en la próxima década, ya que los aranceles estadounidenses están enfriando la inversión.

Carney, quien presentará el presupuesto de su gobierno el 4 de noviembre, expresó el miércoles que muchas de las antiguas fortalezas de Canadá, basadas en estrechos lazos con Estados Unidos, se han convertido en vulnerabilidades.

"Los empleos de los trabajadores en nuestras industrias más afectadas por los aranceles de Estados Unidos —automóviles, acero, madera— están bajo amenaza. Nuestras empresas están reteniendo inversiones, restringidas por la sombra de incertidumbre que se cierne sobre todos nosotros", manifestó Carney.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado amenazando la economía y la soberanía de Canadá con aranceles y, de manera más ofensiva, diciendo que Canadá podría ser otro estado de Estados Unidos.

Carney reiteró en un discurso a los canadienses que el proceso de crear una relación económica cada vez más cercana entre las economías canadiense y estadounidense ha llegado a su fin.

"Estados Unidos ha cambiado fundamentalmente su enfoque hacia el comercio, elevando sus aranceles a niveles no vistos desde la Gran Depresión", señaló Carney.

"Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos porque no podemos depender de un solo socio extranjero."

Las tensiones entre los vecinos y antiguos aliados se han aliviado ligeramente en los últimos meses mientras Carney intenta lograr un acuerdo comercial con Trump, pero los aranceles están pasando factura, particularmente en los sectores de aluminio, acero, automóviles y madera.

Más del 75% de las exportaciones de Canadá se dirigen a Estados Unidos.

"Estamos involucrándonos de nuevo con los gigantes globales India y China", comentó.

Canadá es el principal destino de exportación para 36 estados de Estados Unidos. Casi $2,700 millones de dólares estadounidenses en bienes y servicios cruzan la frontera diariamente.

El acuerdo de libre comercio de Canadá con Estados Unidos está programado para revisión en 2026.

Carney calificó a Canadá como una "superpotencia energética" y afirmó que el país tiene las terceras reservas más grandes de petróleo y las cuartas reservas más grandes de gas natural en el mundo.

Aproximadamente el 60% de las importaciones de crudo de Estados Unidos provienen de Canadá, así como el 85% de sus importaciones de electricidad.

Canadá también es el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio para Estados Unidos, y cuenta con 34 minerales y metales críticos preciados por el Pentágono.

"Siempre seré franco sobre los desafíos que debemos enfrentar y las decisiones que debemos tomar", afirmó Carney. "Para ser claros, no transformaremos nuestra economía fácilmente ni en unos pocos meses; tomará algunos sacrificios y algo de tiempo."


