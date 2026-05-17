Mark Ruffalo denuncia veto y miedo por fusión en Hollywood

El actor Mark Ruffalo elevó su confrontación con Paramount-Skydance al asegurar que su activismo contra la posible adquisición de Warner Bros. ya le habría costado su lugar dentro de ciertos círculos de poder en Hollywood.

Durante una reciente participación en el podcast I’ve Had It, el actor sostuvo que cree haber sido vetado, tras manifestarse abiertamente en contra de la operación corporativa.

“Hago esto porque sé que tenemos que hacerlo”, declaró Ruffalo, al tiempo que aseguró que guardar silencio no cambiaría el desenlace.

Según sus palabras, ya no es visto como aliado por quienes impulsan el acuerdo, por lo que considera que enfrentarlos públicamente es la única opción.

La carta abierta que expuso el miedo en la industria

Ruffalo fue una de las voces más visibles detrás de una carta abierta publicada en abril para condenar la posible fusión entre Paramount y Warner Bros., argumentando que este tipo de consolidaciones suelen traducirse en despidos, cancelaciones y concentración de poder.

El actor reveló que muchas figuras de la industria dudaron inicialmente en firmar el documento por temor a represalias.

Según explicó, varias personas compartían sus preocupaciones, pero el miedo a enfrentar consecuencias profesionales habría sido un factor decisivo para mantenerse en silencio.

En mayo, Ruffalo reforzó su postura con un artículo de opinión en The New York Times, donde señaló que uno de los elementos más alarmantes del proceso fue precisamente el nivel de temor entre actores, cineastas y trabajadores del entretenimiento.

Para el actor, lo más revelador no fue quiénes respaldaron públicamente la oposición, sino quiénes decidieron no hacerlo pese a compartir inquietudes similares.

Ruffalo sostiene que este clima refleja una cultura de intimidación dentro de las grandes estructuras corporativas del entretenimiento, donde cuestionar decisiones estratégicas podría implicar riesgos personales o laborales.

El precedente de Disney-Fox preocupa a Hollywood

Uno de los principales argumentos de Ruffalo gira en torno a experiencias previas como la fusión entre Disney y Fox, que, según señaló, provocó recortes significativos, cancelación de proyectos y pérdida de empleos.

A su juicio, una nueva megafusión podría repetir ese patrón, afectando tanto a trabajadores consolidados como a talentos emergentes y producciones en desarrollo.

Aunque reconoce que muchos todavía actúan con cautela, Ruffalo afirmó que más figuras de Hollywood han comenzado a respaldar públicamente la resistencia frente a la operación.

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