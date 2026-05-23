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Escena

Mark Ruffalo se rebelan contra el monopolio en el cine francés

Más de 3 mil artistas y cineastas denuncian la creciente influencia de Vincent Bolloré y Canal+ en la industria cinematográfica francesa

  • 23
  • Mayo
    2026

Una nueva ola de figuras internacionales del cine, entre ellas Javier Bardem, Mark Ruffalo y Ken Loach, se unió a una petición que denuncia el supuesto “control de la extrema derecha” sobre la industria cinematográfica francesa a través de Canal+ y su accionista multimillonario Vincent Bolloré.

La petición fue lanzada antes del Festival de Cannes por cerca de 600 profesionales del cine francés, pero actualmente ya supera las 3 mil 500 firmas.

Crece tensión en Cannes

La polémica se intensificó luego de unas declaraciones realizadas por el director ejecutivo de Canal+, Maxime Saada, durante un almuerzo con productores en Cannes.

Según los reportes, Saada afirmó que no deseaba volver a trabajar con artistas que firmaron la petición.

“No quiero trabajar con gente que me llama criptofascista”, declaró el ejecutivo.

Las declaraciones provocaron nuevas adhesiones al documento impulsado por el colectivo “Zapper Bolloré”, que cuestiona el creciente poder del empresario francés en los medios y el entretenimiento.

Los firmantes critican especialmente la adquisición prevista por Canal+ del 34 por ciento de las acciones del gigante cinematográfico UGC.

Aseguran que esta operación podría concentrar una influencia sin precedentes sobre la financiación, distribución y exhibición cinematográfica en Francia bajo el control de un conglomerado mediático conservador.

También expresaron preocupación por lo que consideran un giro editorial hacia la derecha de cara a las elecciones presidenciales francesas de 2027, en las que el partido de extrema derecha Agrupación Nacional aparece como uno de los principales contendientes.

Figuras del cine respaldan la petición

El debate se convirtió en uno de los temas más comentados fuera de la pantalla durante el Festival de Cannes.

De acuerdo con Le Monde, más de la mitad de las producciones francesas recientes contaron con participación de profesionales que ahora respaldan la petición.

Entre los primeros firmantes figuraron la actriz Juliette Binoche y el director Arthur Harari, cuya película The Unknown fue presentada en Cannes.

La cinta es protagonizada por Léa Seydoux.


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