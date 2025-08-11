Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_10_at_11_23_54_PM_4bf5daeebe
Finanzas

Mexicanos ahora solicitan menos crédito a bancos

El financiamiento total de la banca comercial reportó un alza de 5.2% en junio, pero se coloca por debajo del avance de 7.5% de igual mes de 2024

  • 11
  • Agosto
    2025

En lo que va del año, los mexicanos están mostrando mayor cautela para hacer compras a través de crédito.

Y para muestra es que el crédito de la banca comercial reportó un crecimiento de 5.2%, que, aunque es positivo, se encuentra por debajo de los niveles registrados en meses y años anteriores, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

Por ejemplo, en junio de 2025, el crédito vigente de la banca comercial al sector privado registró un saldo de $4 billones 984,000 millones de pesos, lo que significó un crecimiento anual de 5.2%, dato inferior al observado en el mismo periodo de 2024, cuando subió 7.5%.

En el caso del crédito al consumo, en el periodo de análisis se observó un repunte con relación al mes previo, al elevarse en 8.9% anual (lo cual fue inferior al 13.1% en junio de 2024), sumando $1 billón 252,000 millones de pesos.

“Cabe resaltar que los créditos otorgados para adquirir bienes de consumo duradero tuvieron un alza de 18.5% anual, menor al 36.6% hace un año”, señala un análisis del Centro de Estudios de la Función Pública (CEFP).

Sobre este tema, Edgar Luna, director del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la UANL, dijo que la incertidumbre juega un papel clave.

“Cuando hay mucha incertidumbre, dicen (las personas): ‘No sé qué va a pasar con mi trabajo’. La incertidumbre se está desacelerando; piensan que pasará por la política arancelaria de Trump y los efectos que pudieran tener sobre la economía mexicana”, explicó.

Agregó que la gente se vuelve más cautelosa al pedir un crédito, es decir, no se endeuda tanto porque no sabe qué le depara el futuro y si va a tener los ingresos suficientes para cubrirlo.

Además, dijo que, en el caso de las empresas, aunque esté barato el crédito, no se animan a solicitarlo.

“¿Para qué una empresa va a pedir más crédito si ve que sus ventas se están desacelerando? Hay mucha incertidumbre y no se sabe qué va a pasar con Trump y cómo le va a afectar a la economía. Eso no los incentiva a pedir un crédito, aun y que las condiciones estén dadas”, expresó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_f40e660344
Crece 9.8% actividad industrial de Tamaulipas: Inegi
RT_3ye5_FPOD_Zr_D_Wk_M_Vx_Gf_d7e5343959
Tamaulipas lidera crecimiento nacional en actividades primarias
Whats_App_Image_2025_08_07_at_11_59_46_PM_aa036a0b05
Avala sector privado estrategia económica de Claudia Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

AP_25223546346264_538add6219
Ford invertirá casi US$2,000 millones en planta de Kentucky
EH_UNA_FOTO_2025_08_11_T161609_765_8fb5862fa9
Tiroteo en tienda de Texas deja tres muertos; hay un detenido
dfh_5c0fa0cdd4
¡No es el internet! Usuarios reportan caída de Facebook
publicidad

Más Vistas

2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×