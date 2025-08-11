Mexicanos ahora solicitan menos crédito a bancos

En lo que va del año, los mexicanos están mostrando mayor cautela para hacer compras a través de crédito.

Y para muestra es que el crédito de la banca comercial reportó un crecimiento de 5.2%, que, aunque es positivo, se encuentra por debajo de los niveles registrados en meses y años anteriores, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

Por ejemplo, en junio de 2025, el crédito vigente de la banca comercial al sector privado registró un saldo de $4 billones 984,000 millones de pesos, lo que significó un crecimiento anual de 5.2%, dato inferior al observado en el mismo periodo de 2024, cuando subió 7.5%.

En el caso del crédito al consumo, en el periodo de análisis se observó un repunte con relación al mes previo, al elevarse en 8.9% anual (lo cual fue inferior al 13.1% en junio de 2024), sumando $1 billón 252,000 millones de pesos.

“Cabe resaltar que los créditos otorgados para adquirir bienes de consumo duradero tuvieron un alza de 18.5% anual, menor al 36.6% hace un año”, señala un análisis del Centro de Estudios de la Función Pública (CEFP).

Sobre este tema, Edgar Luna, director del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la UANL, dijo que la incertidumbre juega un papel clave.

“Cuando hay mucha incertidumbre, dicen (las personas): ‘No sé qué va a pasar con mi trabajo’. La incertidumbre se está desacelerando; piensan que pasará por la política arancelaria de Trump y los efectos que pudieran tener sobre la economía mexicana”, explicó.

Agregó que la gente se vuelve más cautelosa al pedir un crédito, es decir, no se endeuda tanto porque no sabe qué le depara el futuro y si va a tener los ingresos suficientes para cubrirlo.

Además, dijo que, en el caso de las empresas, aunque esté barato el crédito, no se animan a solicitarlo.

“¿Para qué una empresa va a pedir más crédito si ve que sus ventas se están desacelerando? Hay mucha incertidumbre y no se sabe qué va a pasar con Trump y cómo le va a afectar a la economía. Eso no los incentiva a pedir un crédito, aun y que las condiciones estén dadas”, expresó.

Comentarios