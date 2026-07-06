Se disparan 31% denuncias por posibles fraudes en México

Las reclamaciones por posibles fraudes financieros subieron 31.5% en el primer trimestre de 2026, siendo la causa principal de quejas ante la Condusef

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Las reclamaciones por posibles fraudes en instituciones financieras aumentaron 31.5% durante el primer trimestre de 2026, consolidándose como el principal motivo de queja de los usuarios, de acuerdo con cifras del Buró de Entidades Financieras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Entre enero y marzo de este año se contabilizaron 1 millón 515,000 reclamaciones relacionadas con posibles fraudes, de un total de 2 millones 8,000 quejas presentadas ante instituciones financieras.

En conjunto, las reclamaciones crecieron 23.1% respecto al mismo periodo de 2025, mientras que las vinculadas con fraude representaron alrededor de tres de cada cuatro casos.

En términos económicos, los usuarios reclamaron $5,201 millones de pesos por operaciones que consideraron fraudulentas.

Sin embargo, las instituciones financieras devolvieron únicamente $1,265 millones de pesos, equivalente a 24.3% del monto reclamado por este tipo de casos.

Al respecto, el presidente de la Condusef, Óscar Rosado, advirtió que “este tipo de delitos financieros ha retomado fuerza, especialmente mediante campañas que aprovechan eventos de gran impacto, como la Copa Mundial de Futbol, para engañar a los usuarios con falsas promociones, premios o notificaciones urgentes”.

Entre las modalidades más comunes se encuentran los mensajes de texto (SMS) que simulan provenir de instituciones financieras e incluyen enlaces a sitios web falsos, donde las víctimas proporcionan información confidencial.

Ante ello, especialistas recomiendan verificar siempre los canales oficiales, evitar ingresar datos personales desde enlaces recibidos por mensaje o correo electrónico y reportar de inmediato cualquier movimiento sospechoso.