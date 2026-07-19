EUA y México fortalecen alianza en industria de semiconductores

Más de 150 líderes de México y Estados Unidos participaron en el Séptimo Foro Binacional sobre Semiconductores en San Diego

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México y Estados Unidos apostarán de manera conjunta al crecimiento de la industria de semiconductores.

Ambas economías reforzaron su colaboración para impulsar este sector al participar en el Séptimo Foro Binacional, celebrado en la Universidad de California en San Diego (UC San Diego).

En este encuentro participaron más de 150 líderes de los sectores público, privado, académico y financiero, quienes impulsaron acciones para fortalecer la cadena de suministro regional y atraer nuevas inversiones.

Diego Flores, responsable del Sector de Industria Electrónica y Digital, participó en el evento en representación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y reiteró el compromiso del gobierno de México con el desarrollo de un sector considerado estratégico para el crecimiento económico y tecnológico de Norteamérica.

Durante el encuentro participaron empresas globales como Qualcomm, Intel, Infineon Technologies, ASML y Skyworks Solutions, además de organismos financieros, universidades, gobiernos estatales y cámaras empresariales.

La edición de este año incorporó por primera vez una agenda enfocada en financiamiento, innovación, desarrollo de talento y fortalecimiento de las capacidades productivas del ecosistema binacional.

El foro también se realizó en un contexto de fuerte expansión del mercado, ya que en 2026 la industria mundial de semiconductores superó por primera vez el trillón de dólares en ingresos, impulsada por la inteligencia artificial, los centros de datos, la computación de alto desempeño, la electrificación del transporte y la economía digital.

Este escenario representa una oportunidad para que México fortalezca su participación en diseño, manufactura avanzada y cadenas de suministro.

Como parte de la hoja de ruta acordada, la Secretaría de Economía anunció que México participará con un Pabellón País en SEMICON West 2026, que se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en San Francisco, California.

El objetivo será presentar una oferta coordinada para atraer proyectos estratégicos y consolidar al país como un destino clave para la inversión en la industria de semiconductores en América del Norte.