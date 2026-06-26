México registra un superávit comercial de $2.259 millones en mayo

Las ventas petroleras se elevaron 18% interanual al situarse en 2,423.3 millones de dólares. Mientras que las no petroleras se elevaron un 25.6%

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México obtuvo este mes de mayo un superávit comercial de $2,259.2 millones de dólares tras registrar un alza del 25.4% en exportaciones.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señaló que el superávit de mayo fue 83.4% con respecto al mismo periodo en 2025, lo que se consideró como una cifra positiva de $4.520 millones de dólares de abril pasado.

El retroceso mensual registrado en el mes de abril se originó ante "la balanza de productos no petroleros", debido a que el déficit de los petroleros se mantuvo en un nivel similar.

En tanto, las exportaciones totales aumentaron un 25.4% interanual en mayo hasta los $69,544.5 millones de dólares.

Superávit comercial se eleva por ventas petroleras

Las ventas petroleras se elevaron 18% interanual al situarse en 2,423.3 millones de dólares. Mientras que las no petroleras se elevaron un 25.6% hasta los 67,121.2 millones de dólares.

"Al interior de las exportaciones no petroleras, se presentaron incrementos anuales de 27,2 % en las dirigidas a Estados Unidos y de 17,7 % en las canalizadas al resto del mundo".

México logró un superávit comercial en 2025, cuando reportó una balanza positiva de $771 millones de dólares, frente al dato negativo de 8,212 millones de dólares de 2024.

El país cerró 2025 con una balanza comercial fortalecida por su sector manufacturero, en un contexto de menor dependencia del petróleo y mayor diversificación de mercados.