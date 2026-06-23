La economía global crecería 2.8% en 2026 y repuntaría a 3.1% en 2027, según las previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

Inicio / Finanzas / Prevén despegue económico de México para 2027: crecerá 1.8%

Luego de dos años de crecimiento moderado, la economía mexicana registraría un repunte en 2027, cuando su Producto Interno Bruto (PIB) crecería 1.8%, de acuerdo con las más recientes perspectivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El organismo prevé que México mantenga una expansión de apenas 0.8% tanto en 2025 como en 2026, antes de acelerar su ritmo de crecimiento durante 2027.

Sin embargo, la proyección para el país se mantiene por debajo de otras economías de América Latina como Argentina, que encabezaría la lista con un avance de 3.5 por ciento.

Asimismo, las estimaciones de la OCDE muestran que Brasil crecería 2.1% en 2027, mientras que Chile alcanzaría 2.4%, Colombia 2.7%, Costa Rica 3.3% y Perú 2.8 por ciento.

El promedio de las siete principales economías latinoamericanas consideradas por el organismo sería de 2.2% durante ese año.

Por otro lado, la OCDE señaló que las economías que integran el organismo enfrentarán un entorno de menor dinamismo económico.

Para 2026, los 38 países miembros registrarían un crecimiento promedio de 1.5%, afectado por un contexto global más débil y mayores costos energéticos.

A nivel mundial, las perspectivas son más favorables.

La economía global crecería 2.8% en 2026 y repuntaría a 3.1% en 2027, de acuerdo con las previsiones del organismo internacional.

Actividad económica acelera en abril 2.3%

La economía mexicana mostró señales de fortaleza durante abril de 2026 al registrar un crecimiento anual de 2.3%, de acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del Inegi.

El avance fue impulsado por el desempeño positivo de los sectores productivos, particularmente la construcción, que reportó un incremento de 10.4%, así como el comercio al por mayor, que creció 10.6 por ciento.

Además, las actividades primarias aumentaron 4.4% anual, mientras que el sector servicios avanzó 2.2 por ciento.

En cifras desestacionalizadas, la actividad económica creció 2.2% respecto a marzo, reflejando una mejora en el dinamismo de la economía.