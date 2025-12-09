Microsoft anuncia inversión récord de US$17,500 millones en India

Microsoft anunció este martes su mayor inversión en Asia de $17,500 millones de dólares destinados exclusivamente a India durante los próximos cuatro años, con el objetivo de detonar infraestructura de nube e inteligencia artificial (IA) en uno de los mercados digitales más dinámicos del mundo.

Reunión Nadella–Modi marca el anuncio

El propio Satya Nadella, CEO de Microsoft, reveló la noticia a través de X luego de sostener una reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi, en Nueva Delhi.

Según el ejecutivo, la empresa está comprometida a apoyar el avance tecnológico del país con inversiones que fortalezcan su desarrollo soberano en IA.

“Microsoft está comprometiendo inversiones para ayudar a India a construir la infraestructura, habilidades y capacidades soberanas necesarias para su futuro en inteligencia artificial”, escribió Nadella.

El mandatario indio celebró el anuncio y subrayó el papel estratégico del país en la economía digital global.

“Cuando se trata de IA, el mundo es optimista sobre India”, afirmó Modi.

India se ha convertido en terreno clave para las grandes tecnológicas. Tan solo en octubre pasado, Google anunció una inversión de $15,000 millones de dólares para instalar su primer gran centro de IA en el país, ubicado en Visakhapatnam.

Cabe señalar que el compromiso de Microsoft supera ampliamente su anuncio previo de principios de año, cuando confirmó $3,000 millones de dólares para infraestructura de nube, IA y capacitación durante los siguientes dos años.

Con más de tres décadas operando en territorio indio y una plantilla de 22,000 empleados, Microsoft afirmó que este nuevo plan permitirá la expansión más grande que haya realizado en el país.

La empresa adelantó que su nuevo centro de datos a hiperescala entrará en operación a mediados de 2026, convirtiéndose en uno de los pilares de su creciente infraestructura regional.

