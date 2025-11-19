Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_19_at_10_33_37_PM_b0e893586b
Finanzas

Multan a Banco Base por poca prevención de lavado de dinero

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicó 26 multas contra Banco Base y Mifel por infringir en temas relacionados con prevención de lavado de dinero

  • 19
  • Noviembre
    2025

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer que aplicó 26 multas en contra de Banco Base y Banca Mifel por infringir en temas relacionados con prevención de lavado de dinero.

Según la información divulgada por este organismo, las sanciones aplicadas por la autoridad supervisora del sistema financiero en contra de estos dos intermediarios financieros superan los $18 millones de pesos.

A detalle dijo que en contra de Banco Mifel, institución que es precedida por Daniel Becker, ex presidente de la Asociación de Bancos de México, la CNBV aplicó 20 multas que superan los $8 millones de pesos.

En tanto que para Banco Base, con sede en Monterrey, Nuevo León, y cuyo fundador y presidente del consejo es Lorenzo Barrera Segovia, la autoridad supervisora y reguladora aplicó 6 multas, cuyo monto asciende a más de $8 millones de pesos.

Según la información que fue revelada por la CNBV, las multas en contra de Banco Base son por incidentes que ocurrieron en 2020, relacionados con el hecho de que la institución omitió reportar a las autoridades operaciones de transferencias de fondos internacionales, contar con sistemas que mantengan la información procesada, entre otros motivos.

Banco Base

Banco Base es una institución financiera originaria de Monterrey, Nuevo León, su historia comenzó en 1986, cuando inició operaciones como Base Internacional Casa de Cambio. 

El informe de la CNBV detalla que para Mifel, las sanciones se atribuyen a contratiempos que ocurrieron en 2021.

Además de ello no proporcionó a las autoridades información financiera actualizada, omitió proporcionar cargos completos de sus directivos, entre más motivos.

Cabe señalar que todas las multas que fueron aplicadas este mes por el organismo supervisor son susceptibles a impugnación por parte de los bancos, pero, hasta este momento, no las instituciones no han presentado mecanismos de defensa ni han pagado las sanciones.

Las sanciones aplicadas por la CNBV se dan justo cinco meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, de facilitar actividades relacionadas con lavado de dinero a organizaciones criminales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_17_at_8_09_55_PM_5a27f3e4c6
Merary la joven que destaca en competencias nacionales de kung fu
G5z7_Hlk_W4_AA_Gosz_db9601b966
Alertan sobre presuntos infiltrados en marcha de la Gen Z
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T165539_578_8e24d35702
Instala Herrera comités para prevenir violencia en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

d6a0ca83_ffbe_4004_8540_9dd4ef429b77_84c78af52c
Tamaulipas destaca por su alto potencial energético nacional
Whats_App_Image_2025_11_20_at_12_04_27_AM_1cd8e4aba0
Ni aranceles las detienen: exportaciones de México a EUA suben 3%
nl_dr_hospital_8fffccb6db
Fortalece Congreso federal ley contra los abusos de aseguradoras
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×