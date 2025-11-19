Multan a Banco Base por poca prevención de lavado de dinero

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer que aplicó 26 multas en contra de Banco Base y Banca Mifel por infringir en temas relacionados con prevención de lavado de dinero.

Según la información divulgada por este organismo, las sanciones aplicadas por la autoridad supervisora del sistema financiero en contra de estos dos intermediarios financieros superan los $18 millones de pesos.

A detalle dijo que en contra de Banco Mifel, institución que es precedida por Daniel Becker, ex presidente de la Asociación de Bancos de México, la CNBV aplicó 20 multas que superan los $8 millones de pesos.

En tanto que para Banco Base, con sede en Monterrey, Nuevo León, y cuyo fundador y presidente del consejo es Lorenzo Barrera Segovia, la autoridad supervisora y reguladora aplicó 6 multas, cuyo monto asciende a más de $8 millones de pesos.

Según la información que fue revelada por la CNBV, las multas en contra de Banco Base son por incidentes que ocurrieron en 2020, relacionados con el hecho de que la institución omitió reportar a las autoridades operaciones de transferencias de fondos internacionales, contar con sistemas que mantengan la información procesada, entre otros motivos.

Banco Base es una institución financiera originaria de Monterrey, Nuevo León, su historia comenzó en 1986, cuando inició operaciones como Base Internacional Casa de Cambio.

El informe de la CNBV detalla que para Mifel, las sanciones se atribuyen a contratiempos que ocurrieron en 2021.

Además de ello no proporcionó a las autoridades información financiera actualizada, omitió proporcionar cargos completos de sus directivos, entre más motivos.

Cabe señalar que todas las multas que fueron aplicadas este mes por el organismo supervisor son susceptibles a impugnación por parte de los bancos, pero, hasta este momento, no las instituciones no han presentado mecanismos de defensa ni han pagado las sanciones.

Las sanciones aplicadas por la CNBV se dan justo cinco meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, de facilitar actividades relacionadas con lavado de dinero a organizaciones criminales.

