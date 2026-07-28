Mundial provoca incremento de transacciones digitales en México

Las transferencias electrónicas y las aplicaciones móviles para compras superiores a $500 pesos crecieron 467% durante junio

El Mundial de Futbol 2026 impulsó un fuerte dinamismo en los pagos electrónicos en México, donde las transacciones digitales crecieron 467% durante junio respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el monto total procesado en este tipo de operaciones se triplicó, reflejando una mayor actividad de los consumidores.

Sin embargo, el crecimiento no respondió únicamente al torneo.

Simón Pinilla, cofundador de DRUO, plataforma de domiciliación bancaria para comercios, explicó que "más que un incremento puntual en el consumo, observamos una mayor utilización de los medios de pago digitales para resolver operaciones del día a día".

Además, el directivo señaló que el Mundial actuó como un acelerador de una tendencia que ya venía tomando fuerza en el país.

"El Mundial funcionó como acelerador, pero no como explicación única. Lo importante es que el crecimiento no parece una euforia de unos días, sino una señal de adopción más profunda: más usuarios, más recurrencia y más exigencia para la infraestructura financiera digital", afirmó.

La tendencia coincide con los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 del Inegi, que muestran que las transferencias electrónicas y las aplicaciones móviles fueron el medio de pago con mayor crecimiento para compras superiores a $500 pesos, al avanzar 4.8 puntos porcentuales respecto a la medición de 2021.

Asimismo, el uso de aplicaciones bancarias entre personas con una cuenta formal aumentó de 54.3% a 69.1 por ciento.

Aunque el monto total procesado aumentó, el ticket promedio por transacción cayó 17% frente a 2025, lo que indica que el incremento provino de un mayor número de operaciones de montos pequeños y no de compras de alto valor.

De acuerdo con DRUO, esta mayor frecuencia de pagos también elevó la presión sobre la infraestructura financiera digital, especialmente durante los partidos de la Selección Mexicana, que registraron picos de actividad los días 18, 24 y 30 de junio.

Mundial deja derrama de hasta $50,000 millones

El Mundial 2026 dejó en México una derrama económica estimada de entre $45,000 y $50,000 millones de pesos, impulsada por el turismo y el consumo interno, informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Del total, $35,000 millones correspondieron al gasto turístico generado en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mientras que $15,000 millones provinieron del consumo adicional de los hogares mexicanos en alimentos, bebidas, entretenimiento y productos de conveniencia.

Además, la venta de boletos aportó cerca de $5,000 millones.

La ocupación hotelera alcanzó picos de 80% a 90% durante los días de partido y el gasto promedio de los viajeros aumentó 20% frente a otros periodos vacacionales.

Ante estos resultados, la Concanaco propuso impulsar una Estrategia Nacional de Turismo Deportivo, acelerar la digitalización del comercio y establecer un calendario permanente de grandes eventos para mantener el crecimiento económico durante todo el año.