Ni aranceles las detienen: exportaciones de México a EUA suben 3%

Ni los aranceles que se han aplicado a lo largo del año han frenado las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.

Prueba de ello es que estos envíos sumaron $45,146 millones de dólares en agosto, monto que se tradujo en un aumento de 3.34% anual.

Con ello, el país se mantuvo como el principal socio comercial de EUA, según datos de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio (Census).

Aunado a ello, el informe señala que las importaciones de ese país hacia territorio mexicano se ubicaron en $29,249 millones de dólares en el octavo mes del año, por lo que el acumulado fue de $226,411 millones de dólares, cifra superior en 15.81% frente a igual lapso del año pasado.

El dato de agosto de las exportaciones mexicanas se colocó como la cuarta cifra más alta en lo que va del año, solo detrás de los $47,981 millones de dólares de marzo, los $46,342 millones de dólares reportados en mayo y los $45,366 millones de dólares de julio.

Con el dato de agosto, México se ubicó por encima de Canadá y China. En el caso de Canadá, Estados Unidos le compró $29,404 millones de dólares.

“México se ha convertido, por primera vez, en el principal mercado de exportación para Estados Unidos, superando a Canadá”, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un comunicado.

Agregó que, en términos de sectores económicos, México es el principal destino de exportación en 24 capítulos del Sistema Armonizado y figura como el segundo mercado más importante en 50 sectores adicionales.

En total, México ocupa la primera o segunda posición como comprador en el 75% de las industrias de exportación de Estados Unidos.

“México es un importador importante de cereales, electrónicos, productos de acero y hierro, autopartes, vehículos, maquinaria y energía estadounidenses. Por su lado, México ha sido el principal proveedor de Estados Unidos desde 2023 y es también uno de los mayores destinos para las exportaciones de numerosos estados de Estados Unidos”, destacó el CCE.

Además, apuntó, en 2024, México se ubicó entre los dos principales mercados de exportación para 26 estados.

“Las industrias a nivel local en Estados Unidos dependen de la demanda y las cadenas de suministro con México y Canadá para mantener su crecimiento y competitividad”, añadió.

