Ni los aranceles ‘tumban’ a las exportaciones mexicanas

Ni la imposición de aranceles a productos fuera del T-MEC, al tomate o al acero y aluminio han frenado la actividad exportadora de México.

Para muestra, es que en septiembre de 2025, el valor de las exportaciones de mercancías sumó $56,488 millones de dólares, lo que representó un aumento de 13.8% con relación a los $49,629 millones de dólares registrados en igual mes de 2024, según cifras dadas a conocer este lunes por el Inegi y el Banco de México.

Este avance de doble dígito se dio principalmente debido al incremento de 14.8% en las exportaciones no petroleras, ya que las petroleras sí reportaron una caída de 11.8 por ciento.

Al interior de este grupo, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 12.4% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 28.5 por ciento.

De hecho, en medio de la especulación sobre el tema arancelario con el vecino país, el valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de $52,370 millones de dólares, 15.7% superior al registrado en septiembre de 2024.

Dentro de esta dinámica, los avances más importantes se observaron en las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas de 76.2%; de productos de la minerometalurgia con un avance de 12.1%, de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos con un repunte de 9.9% y de equipo profesional y científico con un avance de 8.9 por ciento.

Por su parte, las exportaciones de productos automotrices registraron una disminución anual de 0.2% en septiembre de este año, lo cual derivó de un retroceso de 7.2% en las ventas con destino a Estados Unidos y de un alza de 51.2% en las que tienen otro país como destino.

Por su parte, las exportaciones petroleras ascendieron a $1,667 millones de dólares. Este monto se conformó de $1,223 millones de ventas de petróleo crudo y de $444 millones de exportaciones de otros productos petroleros.

Aunado a ello, se observa que en el noveno mes del año en curso, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras sumó $1,291 millones de dólares, monto que implicó una disminución anual de 14.5 por ciento.

Las reducciones más importantes se registraron en las exportaciones de ganado vacuno, mango, cebollas y ajos, tomate y aguacate.

En cuanto a las importaciones, en septiembre de 2025, el valor registrado fue de $58,887 millones de dólares y representó un avance anual de 15.2 por ciento.

Comentarios