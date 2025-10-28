Cerrar X
finanzas_exportaciones_5d2beb9fcb
Finanzas

Ni los aranceles ‘tumban’ a las exportaciones mexicanas

El país reportó envíos al exterior por $56,488 millones de dólares en septiembre de 2025, superando las cifras de igual mes del año pasado

  • 28
  • Octubre
    2025

Ni la imposición de aranceles a productos fuera del T-MEC, al tomate o al acero y aluminio han frenado la actividad exportadora de México. 

Para muestra, es que en septiembre de 2025, el valor de las exportaciones de mercancías sumó $56,488 millones de dólares, lo que representó un aumento de 13.8% con relación a los $49,629 millones de dólares registrados en igual mes de 2024, según cifras dadas a conocer este lunes por el Inegi y el Banco de México.

Este avance de doble dígito se dio principalmente debido al incremento de 14.8% en las exportaciones no petroleras, ya que las petroleras sí reportaron una caída de 11.8 por ciento. 

Al interior de este grupo, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 12.4% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 28.5 por ciento. 

De hecho, en medio de la especulación sobre el tema arancelario con el vecino país, el valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de $52,370 millones de dólares, 15.7% superior al registrado en septiembre de 2024.  

Dentro de esta dinámica, los avances más importantes se observaron en las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas de 76.2%; de productos de la minerometalurgia con un avance de 12.1%, de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos con un repunte de 9.9% y de equipo profesional y científico con un avance de 8.9 por ciento. 

Por su parte, las exportaciones de productos automotrices registraron una disminución anual de 0.2% en septiembre de este año, lo cual derivó de un retroceso de 7.2% en las ventas con destino a Estados Unidos y de un alza de 51.2% en las que tienen otro país como destino.

Por su parte, las exportaciones petroleras ascendieron a $1,667 millones de dólares. Este monto se conformó de $1,223 millones de ventas de petróleo crudo y de $444 millones de exportaciones de otros productos petroleros.  

Aunado a ello, se observa que en el noveno mes del año en curso, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras sumó $1,291 millones de dólares, monto que implicó una disminución anual de 14.5 por ciento.  

Las reducciones más importantes se registraron en las exportaciones de ganado vacuno, mango, cebollas y ajos, tomate y aguacate. 

En cuanto a las importaciones, en septiembre de 2025, el valor registrado fue de $58,887 millones de dólares y representó un avance anual de 15.2 por ciento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_28_T145329_009_cfc6989ae5
EUA y México dialogan por ataque a 'narcolancha'
sheinbaum_extradicion_puga_1868f36ba2
Confirma México que pedirá extradición de Víctor Álvarez Puga
planteles_inversion_2026_01dba58fb4
Invertirán $5.7 millones en infraestructura educativa en 2026
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_8347141e97
Expulsan a estudiante acusado de espiar a mujeres en la UTC
presa_cuchillo_25e2503f57
Busca NL ampliar más del 50% almacenaje de presa El Cuchillo
d95d45c7_c290_4466_944b_8256811feeba_0ac9bd2c9d
Catrina monumental ilumina el Centro Histórico de Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
acb347a6_6408_470b_a939_6c7ea27a7637_261d49a179
Bailan 500 mujeres en Apodaca por lucha contra el cáncer de mama
publicidad
×