Wall Street cierra mixto tras pérdidas de fabricantes de chips

Entre otras cosas, la Bolsa de Nueva York acogió con optimismo los resultados trimestrales de la empresa de pinturas Sherwin-Williams

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Wall Street cerró en terreno mixto este martes, subió un 1,03 % en una jornada marcada por las pérdidas en las acciones de chips ante el miedo por los costos de inteligencia artificial (IA).

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 1.03% hasta 52,747 unidades

: sube 1.03% hasta 52,747 unidades S&P 500 : sube 0.21% hasta 7,428 unidades

: sube 0.21% hasta 7,428 unidades Nasdaq: baja 0.22% hasta 24,876 unidades

Entre otras cosas, la Bolsa de Nueva York acogió con optimismo los resultados trimestrales de la empresa de pinturas Sherwin-Williams.

Las acciones de ambas compañías crecieron un 8.25% y un 5%, respectivamente, tras presentar unas cuentas que superaron las previsiones del mercado.

Otras como IBM o Boeing, que también divulgó resultados optimistas, avanzaron un 5.2% y un 4.76%, respectivamente.

El índice PHLX, que engloba las 30 compañías de chips más grandes que cotizan en Estados Unidos, perdió un 4.49% al toque de la campana. Además, los títulos de Micron y AMD cedieron un 885% y un 8.15%, respectivamente.

Así cierra el resto de las acciones

En otros mercados, el oro se devaluó un 1.25% hasta cotizar $4,025 dólares por onza, mientras que la plata perdió 2.23% hasta cotizar $57.40 dólares por onza.