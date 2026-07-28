Wall Street abre mixto, pendiente de la Reserva Federal

Esto se da después de que diversos medios afirmaran que la Bolsa de Nueva York entró en una nueva era de rendimientos de bonos más altos a largo plazo

Wall Street abrió en terreno mixto la jornada de este martes, pendiente de las decisiones tomadas por la Reserva Federal frente a los tipos de cambio.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con los primeros movimientos de la jornada, los principales índices bursátiles registraron los siguientes resultados:

Dow Jones : sube 0.73% hasta 52,583 unidades

: sube 0.73% hasta 52,583 unidades S&P 500 : sube 0.09% hasta 7,406 unidades

: sube 0.09% hasta 7,406 unidades Nasdaq: sube 0.72% hasta 24,762 unidades

Esto se da después de que diversos medios afirmaran que la Bolsa de Nueva York entró en una nueva era de rendimientos de bonos más altos a largo plazo.

Después de caer el desplome por la crisis financiera registrada en 2008, estas se repuntaron cuando la Reserva Federal comenzó a incrementar de manera repentina los tipos de interés al combatir la inflación, por lo que temen que algo similar vuelva a ocurrir.

En el plano corporativo, Coca-Cola ganó 5.7% después de presentar diversos beneficios e ingresos por encima de lo esperado, con un alza del 17% más que lo reportado en 2025.

Por otra parte, los inversionistas se encuentran en la espera de los resultados de Amazon, Microsoft, Meta y Apple, después de que fabricantes de chips cayeran arrastrando al sector de semiconductores.

Así arranca el resto de las acciones en Nueva York

El oro cayó hasta 1.36% al cotizar en $4,080 dólares. De la misma manera, la plata bajó 2.35% hasta los $57.33 dólares.

Cumple guerra entre EUA e Irán seis meses con 1,700 muertos

Seis meses después del inicio del conflicto, la guerra entre Estados Unidos e Irán ha dejado cerca de 1,700 civiles muertos por los bombardeos estadounidenses, además de una severa afectación a la infraestructura y la economía iraní, de acuerdo con un análisis publicado por The New York Times.

El balance también incluye la muerte de al menos 18 militares estadounidenses, mientras que el Pentágono calcula que la campaña militar ha representado un costo de $37,500 millones de dólares.