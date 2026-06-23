NL lidera anuncios de inversión nacional: concentra el 14%

Con $5,357 millones de dólares anunciados, Nuevo León concentra el 14% de la inversión proyectada en el país y prevé generar 5,854 empleos

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Nuevo León se colocó como la entidad líder del país en anuncios públicos de inversión al concentrar el 14% del total nacional, con una expectativa de derrama económica de $5,357 millones de dólares.

De acuerdo con el reporte de Anuncios Públicos de Inversión con corte al 31 de mayo de 2026 de la Secretaría de Economía, la cifra posiciona al estado en el primer lugar entre las 32 entidades federativas, dentro de un total nacional de $37,324 millones de dólares proyectados.

Sinaloa y Chihuahua completan los primeros lugares

Según el informe, Sinaloa ocupa la segunda posición con $3,829 millones de dólares y una participación del 10%, seguido de Chihuahua con $3,551 millones y una participación similar.

En cuarto lugar, se ubica Hidalgo con $2,779 millones de dólares y 7% de participación, mientras que el Estado de México aparece en quinto sitio con $1,900 millones y 5 por ciento.

Completan los primeros ocho lugares Veracruz con $1,656 millones y 4% de participación, Querétaro con $1,441 millones y 4% y Quintana Roo con $998 millones de dólares y 3% de participación.

Dentro del top 15 también figuran Yucatán, Aguascalientes, Puebla, Coahuila, Jalisco, Colima y Campeche, además del resto de las entidades federativas que en conjunto representan el 26% de la inversión anunciada.

Nuevo León prevé crear más de 5,800 empleos

En materia de empleo, Nuevo León registra una expectativa de generación de 5,854 nuevos puestos de trabajo, equivalente al 7% del total nacional estimado.

Posteriormente, destacan Sinaloa y Chihuahua con una participación de 8% del total de empleos proyectados.

Emmanuel Loo destaca el portafolio de inversiones del estado

En entrevista con El Horizonte, Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión de Nuevo León, señaló que las cifras corresponden a compromisos de inversión anunciados por las empresas, cuyos recursos se ejercen de manera gradual conforme avanzan los proyectos.

“Nuestra inversión reportada son compromisos de inversión. Ejemplo, si una empresa me dice: 'voy a invertir $1 billón de dólares y lo voy a invertir en fases', pues en el trimestre eso es lo que reportó. Seguimos agregando y agregando y van a hacer que el estado siga siendo número uno en inversión extranjera por mucho tiempo porque esto que hemos conseguido se va a ir ejerciendo en los siguientes años; van por etapas, es todo un proceso que nos va a posicionar para que sigamos siendo número uno”, explicó.

Destacó que los anuncios de inversión reflejan el desempeño económico que ha mantenido la entidad durante los últimos años, particularmente en indicadores como empleo y atracción de capital.

“Se muestra que lo mismo que hemos venido anunciando por diversos años y que es que continuamos siendo el número uno en atracción de inversión extranjera. Estas inversiones se ven reflejadas en que somos el estado con menor desempleo, el estado que más crea empleos y sigue avanzando la economía del estado”, afirmó.

Loo agregó que Nuevo León cuenta con un portafolio de inversiones por $40,000 millones de dólares.

Durante los primeros cuatro años de la actual administración se han acumulado inversiones por más de $120,000 millones de dólares.