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Finanzas

Ofrecerán descuentos en turismo durante “La Gran Escapada”

La campaña se realizará del 18 al 21 de junio y permitirá adquirir promociones en hoteles, restaurantes, agencias de viaje y transporte turístico

  • 08
  • Junio
    2026

Con descuentos de hasta 90% en servicios turísticos, Nuevo León se sumará a la campaña nacional “La Gran Escapada”, iniciativa impulsada por cámaras empresariales y autoridades turísticas para incentivar el consumo local y fortalecer la actividad económica del sector.

Actualmente, 11 empresas del estado ya forman parte del programa, aunque la meta es alcanzar al menos 50 negocios registrados antes del 17 de junio

La campaña se realizará del 18 al 21 de junio y permitirá a los consumidores adquirir promociones en hoteles, restaurantes, agencias de viaje, transporte turístico, ecoturismo y experiencias culturales.

Además, las ofertas podrán utilizarse durante distintos periodos del año y no únicamente durante esos días.

Durante la presentación del programa, representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Monterrey destacaron que la estrategia busca replicar el impacto que tuvo “El Buen Fin” en el comercio nacional.

“Esperemos que esto vaya creciendo y se convierta en un círculo virtuoso”, señalaron durante el anuncio, al referirse al potencial de atraer más visitantes y generar recomendaciones entre turistas.

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Asimismo, autoridades y empresarios resaltaron la importancia de que los prestadores de servicios cuenten con el Registro Nacional de Turismo, requisito obligatorio para operar formalmente y garantizar seguridad y calidad a los visitantes.

También señalaron que la plataforma servirá para medir indicadores como reservaciones, paquetes vendidos y ocupación hotelera.

A nivel nacional, “La Gran Escapada” proyecta para su edición 2026 una derrama económica superior a los $44,000 millones de pesos, además de superar la participación registrada el año anterior.

Según datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), en 2025 el programa generó más de 108,000 experiencias turísticas y alcanzó más de 250 millones de impactos en medios tradicionales y digitales.

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Copa Mundial de la FIFA impulsaría turismo en Nuevo León

Representantes del sector turístico señalaron que la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad estratégica para Nuevo León, al considerar que “los ojos del mundo estarán puestos sobre México”.

Durante el evento destacaron que el estado busca posicionarse no solo como destino de negocios, sino también de naturaleza, gastronomía, bienestar y turismo recreativo. Además, indicaron que programas como “La Gran Escapada” ayudarán a fortalecer la oferta turística rumbo al Mundial y atraer visitantes nacionales e internacionales.

 


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