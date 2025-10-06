Intensifica Guadalupe campaña para prevenir cáncer de mama

Con el objetivo de intensificar la concientización y las acciones de prevención durante el mes de octubre, el municipio de Guadalupe puso en marcha la campaña “Grandes contra el cáncer de mama”.

La campaña inició con un taller dirigido a trabajadoras municipales, marcando el arranque de una serie de actividades que buscan derribar mitos sobre el cáncer de mama, considerado uno de los padecimientos más tratables cuando se detecta a tiempo, informó la administración en un comunicado.

A través de la Secretaría de Salud municipal, se fortalecerá la sensibilización en toda la población, con un enfoque particular en las mujeres.

Silvia Múzquiz, titular de la dependencia, subrayó que, aunque la sensibilización es permanente en el municipio, las acciones se intensifican en octubre.

"En octubre realizaremos intensa sensibilización y concientización sobre la lucha contra esta enfermedad y hoy tenemos una plática de prevención para las trabajadoras del municipio de Guadalupe, abordando temas de autoexploración e información sobre estudios que se deben realizar y en qué periodicidad”, declaró Múzquiz.

Además del taller, el municipio ofrecerá beneficios directos a las mujeres de Guadalupe como ecos de mama gratuitos y consultas ginecológicas gratuitas en la Clínica de la Mujer de Guadalupe.

Las autoridades municipales informaron que estas consultas y estudios se llevarán a cabo específicamente durante los días 8 y 9 de octubre, reforzando el compromiso de la administración local con la salud preventiva.

