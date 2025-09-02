Cerrar X
Tamaulipas

Tamaulipas inicia el Mes del Testamento con asesorías gratis

Notarios de Tamaulipas ofrecerán asesorías y testamentos con hasta 70% de descuento durante septiembre, como parte de la campaña nacional del Mes del Testamento

  • 02
  • Septiembre
    2025

Tamaulipas cuenta con 300 notarios públicos adheridos al Colegio de Notarios en la entidad, los mismos que se encuentran distribuidos en nueve colegios locales en el territorio estatal; todos se encuentran ofreciendo asesorías gratuitas en este septiembre, mes del testamento. 

Raúl Enrique Padilla García, presidente del Colegio de Notarios de Tamaulipas, dijo que esta campaña se ha realizado desde el 2003, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y los colegios voluntarios de la República Mexicana. 

Durante el mes del testamento, los notarios acuerdan reducir tarifas hasta en un 70% de descuento y dar asesorías gratuitas para promover la cultura del testamento en Tamaulipas y en México. 

“El arranque oficial será este mismo miércoles 3 de septiembre, con las autoridades del gobierno del estado; exhortamos a la ciudadanía a que tenga confianza, que se acerque con su notario; es un trámite muy sencillo que únicamente requiere tu acta de nacimiento y la identificación oficial que es la credencial para votar, o en su caso el pasaporte mexicano”, dijo Padilla García. 

Dijo que, por lo regular, existe una extensión de la campaña que es hasta octubre, pero que no es necesario esperarse hasta septiembre para el caso de los testamentos, en donde las actividades que más se realizan están relacionadas con la planificación patrimonial y la elaboración de testamentos, en donde los más comunes son: 

Asesorías legales gratuitas, redacción de testamentos, campañas informativas, descuentos en servicios notariales y registro de testamentos para facilitar el trámite en los registros públicos para asegurar su validez y fácil localización.  

Al ser cuestionado sobre la entrega de Fiat de notarios públicos, dijo que se trata de cumplir la ley, por parte del gobierno del estado a través de la Secretaría General de Gobierno, y que los profesionistas que aspiran deberán cumplir todos los requisitos para ejercer sus funciones en los diversos distritos judiciales del estado. 

Cabe señalar que, a finales del 2024, el gobernador Américo Villarreal Anaya entregó fiat de notarios públicos a seis tamaulipecas y tamaulipecos para ejercer el derecho notarial, exhortando a los fedatarios a desempeñar sus funciones conforme a la Ley del Notariado del Estado de Tamaulipas, basados en los principios de certeza jurídica, confiabilidad, transparencia y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones.


