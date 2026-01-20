Lanzan primera edición de Santiago Restaurant Week

Con el objetivo de fortalecer la economía local y posicionar al municipio como un referente gastronómico, el alcalde de Santiago, David de la Peña Marroquín, encabezó el lanzamiento de la primera edición de Santiago Restaurant Week, que se realizará del 29 de enero al 5 de febrero.

Durante el evento, se informó que 33 restaurantes locales participarán ofreciendo menús especiales a precio fijo, con el fin de impulsar el consumo local y atraer turismo al municipio.

“El Santiago Restaurant Week no es solo una celebración, sino una forma de mostrar la gastronomía de nuestro municipio a la gente de Nuevo León y a quienes nos visitan de otros países”, destacó el alcalde.

De la Peña Marroquín subrayó que Santiago vive un crecimiento ordenado con alto potencial turístico. “Hoy Santiago está creciendo con un gran potencial y por eso impulsamos la gastronomía, los restaurantes y a los emprendedores”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Eduardo Herrera Gauna, señaló que el programa refleja la visión y planeación de la actual administración municipal. “Es un proyecto que tiene mucho tiempo desarrollándose y que demuestra el trabajo coordinado de esta Administración”, expresó.

En tanto, Ignacio Lara Beltrán, influencer de Ando Lleno, reconoció la colaboración entre el gobierno municipal y el sector gastronómico. “Agradezco a las autoridades y a los restaurantes que confiaron en esta primera edición, de la cual estoy seguro que habrá muchas más”, comentó.

Finalmente, el alcalde aseguró que este evento fortalecerá la proyección turística del municipio y reiteró que continuarán impulsando iniciativas similares para detonar el desarrollo económico y gastronómico de Santiago.

Para conocer los restaurantes participantes, menús y costos, se puede consultar Instagram: @santiago.restaurantweek y Facebook: Santiago Restaurant Week.

