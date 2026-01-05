Inflación 'le pega' a los Reyes: saldrá 21% más cara la rosca

Este año, celebrar con la tradicional Rosca de Reyes para este 6 de enero saldrá más caro.

Como se sabe, en esta fecha, la mayoría de los hogares del país se reúnen para partir la Rosca de Reyes con su tradicional chocolate caliente.

Sin embargo, para este año, esta celebración no escapó al impacto del encarecimiento generalizado de los productos básicos y de temporada.

Y es que, de acuerdo con el estudio de mercado realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el gasto promedio para celebrar el Día de Reyes en un núcleo familiar de hasta quince personas, considerando una rosca tradicional y chocolate, ascenderá este año a $901 pesos, lo que representa un incremento aproximado del 21% respecto a los $745 pesos registrados el año pasado.

“La celebración de los Reyes Magos tiene una huella cultural particularmente profunda en el centro y sur del país, donde forma parte esencial de la vida familiar y comunitaria; sin embargo, su celebración se extiende a todo el territorio nacional”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

El análisis revela un amplio abanico de precios de las roscas, según tamaño, variedad de ingredientes y el lugar donde se compren.

En el caso de las roscas tradicionales de tamaño chico, puede encontrarse desde $290 pesos en panaderías de barrio, $312 pesos en supermercados y hasta $420 pesos en panaderías de franquicia.

Para las roscas grandes, los precios oscilan entre $560 pesos, $600 pesos y $650 pesos, respectivamente.

Las roscas gourmet, con rellenos y presentaciones especiales, elevan aún más el gasto: en tamaño chico van desde $320 pesos en panaderías de barrio, $500 pesos en supermercados y hasta $650 pesos en panaderías de franquicia; en tamaño grande, los precios suben a $610 pesos, $800 pesos y $950 pesos, respectivamente.

A lo que se suma el costo del chocolate, que puede llegar a $341 pesos, considerando cinco litros de leche y el paquete de siete tablas de chocolate de mesa.

No obstante, añadió, el rubro que más presiona el bolsillo familiar para esta celebración corresponde a los juguetes que traen como regalo los Reyes Magos.

El sondeo revela que, considerando al menos dos hijos menores de edad por familia y un regalo para cada uno, representa un gasto promedio de $1,350 pesos, un incremento de 18% frente a los $1,145 pesos del año pasado.

“Sin poder dejar de lado el tema de la fuerte presencia del mercado de juguetes de origen chino, que durante años ha ganado terreno gracias a sus precios bajos y se convirtió en una opción accesible para muchas familias, aunque con la reciente aplicación de aranceles. Estos productos se han encarecido de golpe hasta en un 50%, escenario que genera un efecto inflacionario, pues el alza en el precio del juguete chino también empuja hacia arriba el precio del juguete nacional”, destacó Rivera.

Derrama económica en comercios y servicios

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servtur México) estimó una derrama económica nacional de $26,136 millones de pesos con motivo del Día de Reyes 2026, impulsada por el consumo de temporada y la dinámica comercial previa al 6 de enero.

La estimación para 2026 se sustenta en el comportamiento observado en años recientes: $20,000 millones de pesos en 2023, $22,000 millones en 2024 y $24,200 millones en 2025.

Para 2026, se proyecta un crecimiento de 8% respecto a 2025, para alcanzar $26,136 millones de pesos.

Entre los factores de contexto se encuentran el ingreso disponible de temporada y el incremento del salario mínimo general vigente desde el 1 de enero de 2026.

El impulso comercial beneficiará principalmente al sector comercio, donde existen cerca de 2.68 millones de establecimientos comerciales en el país.

También destaca el repunte en la cadena de panificación y venta tradicional: la compra de rosca de reyes fortalece a panaderías y negocios de colonia, parte esencial del tejido económico local.

“El Día de Reyes es identidad, convivencia y economía familiar. Cuando compramos en comercios formales, con información clara y productos seguros, apoyamos el empleo y a miles de negocios familiares en todo México. Invitamos a planear las compras, comparar precios y conservar comprobantes”, señaló la Concanaco-Servytur.

