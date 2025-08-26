Le ‘pega’ la incertidumbre al sector de la construcción

La construcción en México vive una racha de más de un año a la baja; sin embargo, su deterioro en los últimos meses se ha visto acentuado por diversos factores, entre ellos, la incertidumbre generada por la política proteccionista de Estados Unidos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondiente a junio del 2025, a tasa anual, el valor total de la producción sigue mostrando cifras a la baja al caer 18.19%, acumulando 14 meses consecutivos de retroceso y siendo el mayor descalabro desde enero.

Y es que, en ese mes, registró una disminución de 50.34%, la mayor en registro de acuerdo con datos disponibles desde enero de 2007.

Además, en el acumulado de los primeros seis meses del año, el valor de la producción registra una contracción de 16.88% respecto al mismo periodo del año pasado, siendo la mayor caída para un periodo igual desde el 2020, cuando la construcción cayó por la pandemia.

Analistas explicaron que la construcción se ha visto afectada por la incertidumbre por la política proteccionista de Estados Unidos, así como por la culminación de las obras emblemáticas de la administración anterior.

También señalan que se presenta un recorte del gasto público, particularmente de infraestructura, que en el primer semestre ha caído 30% respecto al mismo periodo del año anterior.

“En México, la construcción lleva 18 meses consecutivos con caídas anuales. En junio cayó 18.19% y en el acumulado del año registra una contracción de 16.88%, siendo la mayor caída para un periodo igual desde 2020”, explicaron.

Al hablar por tipo de obra, es evidente el desplome en la obra pública.

De acuerdo con cifras originales, el valor de la producción de la construcción del sector público registró en junio una caída anual de 42.81%, sumando 14 meses de contracciones.

Por su parte, el valor de la producción del sector privado creció 0.11% anual, luego de una caída de 0.76% en mayo.

En el primer semestre del año, el valor de la producción de la construcción del sector público disminuyó 43.20% respecto al mismo periodo del 2024, alcanzando su mayor contracción en registro para un periodo igual desde que hay datos en 2007.

Por su parte, el sector privado creció 2.19% anual en los primeros seis meses del 2025, luego de que en el mismo periodo del año anterior registrara un crecimiento de 8.85 por ciento.

“La construcción del sector público muestra una caída de 43.20% en el acumulado del año, siendo la mayor disminución para un periodo igual desde que hay datos disponibles en 2007. Esta caída se debe al recorte de gasto público en infraestructura, que de enero a junio ha caído 30% respecto al mismo periodo del año pasado”, señalaron.

Además, cabe mencionar que el valor de la construcción creció a tasa mensual 0.92%, cortando una racha de dos meses de contracciones y siendo el mayor crecimiento desde junio de 2024.

Es importante mencionar que desde octubre de 2023, el valor de la producción ha disminuido y solo ha registrado crecimiento mensual en junio y mayo de 2024 y en marzo y junio de 2025, evidenciando un deterioro en el sector de construcción.

