‘Pega’ caída de remesas a hogares de NL; bajan 13%

La caída de remesas en el último año hacia el país ha impactado de forma importante a los hogares del estado.

Para muestra, es que en 2025, Nuevo León se colocó como la sexta entidad más afectada en la llegada de remesas procedentes de Estados Unidos.

Los números del Banco de México (Banxico) muestran que durante 2025, llegaron al estado $1,180 millones de dólares por concepto de remesas, lo cual fue 12.84% menor en comparación con lo registrado en 2024.

En el ranking se observa que el más afectado por una caída en el flujo de recursos provenientes de los connacionales que habitan en el vecino país fue el Estado de México, que reportó remesas por $3,664 millones de dólares en 2025, pero que representaron una disminución de 20.3% con respecto a un año atrás.

La segunda más afectada fue la Ciudad de México, con una caída de 17.0%, y la tercera, Sinaloa, que reportó una baja de 16.6% en igual comparativa.

De acuerdo con Banxico, Sonora y Tabasco reportaron una caída de 14.0% y 13.5% en el flujo de remesas procedentes de Estados Unidos.

En sexto lugar se ubicó Nuevo León, con la reducción de 12.8%, seguido de Coahuila, con una baja de 10.2% en la llegada de dichos recursos, y Quintana Roo, en octavo sitio, con $355.80 millones de dólares y una disminución de 10.0 por ciento.

El top ten de entidades más afectadas por la llegada de remesas lo complementaron Colima y Chihuahua, que reportaron una caída de 8.52% y 8.24%, respectivamente.

En general, se observa que nueve entidades federativas mostraron crecimiento anual en las remesas recibidas, mientras que 23 entidades registraron caída.

Guanajuato, Michoacán y Jalisco son los que recibieron la mayor cantidad de remesas, con 8.93%, 8.73% y 8.33% del total nacional.

“El estado en donde más creció el flujo de remesas fue Baja California con un crecimiento de 22.23%, y el estado con la mayor caída fue Estado de México, con 20.36%; mientras que el poder adquisitivo de las remesas cayó en la mayoría de los estados, destacando Estado de México con una baja de -19.52%, Ciudad de México con -16.50% y Sinaloa con una disminución de -15.37%”, explicó Grupo Financiero Base.

Añadió que en todo 2025 el poder adquisitivo de las remesas cayó 4% (afectado por una debilidad del dólar).

Expertos destacan que las remesas han caído debido a factores económicos y políticos.

Entre las principales razones se encuentran políticas migratorias estadounidenses más estrictas, impuestos a las transferencias de dinero, la debilidad del dólar, que impacta en el valor de los envíos, y un mercado laboral estadounidense cada vez más complejo para los migrantes.

Balance 2025 y expectativa para 2026

En 2025, llegaron a México $61,791 millones de dólares en remesas, siendo el menor flujo desde 2022.

Con esto, las remesas cayeron 4.56% respecto a 2024, siendo la primera caída desde 2013, cuando disminuyeron -0.84%, y la mayor caída desde 2009, cuando fue de -15.51%.

El mes en que se recibieron más remesas fue octubre, con $5,634 millones de dólares.

Para 2026 se estima que las remesas en dólares muestren un rebote de 2.60% respecto a 2025, ubicándose en $63,399 millones de dólares.

Asumiendo un tipo de cambio promedio de $17.60 pesos por dólar en el primer semestre y $18.50 pesos por dólar en el segundo semestre ($18.05 pesos por dólar en el año), y una inflación que tiende a 3.78% en diciembre, el poder adquisitivo de las remesas registraría una caída de 6.75% respecto a 2025.

